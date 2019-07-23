"Кожен п'ятий – за Путіна": Портников розкрив успішну аферу Кремля на виборах у Раду

Прокремлівська політсила "Опозиційна платформа – За життя" посіла на позачергових виборах до Верховної Ради друге місце. Незважаючи на високий запит українського суспільства на нові обличчя у владі, їй вдалося схилити значну його частину до підтримки путінської політики.

На цей небезпечний нюанс звернув увагу український журналіст, публіцист Віталій Портников у статті для "Деталей".

"Не побоялася кинути виклик Зеленському відверто проросійська "Опозиційна платформа – За життя", лідерами якої є колишній віце-прем'єр України Юрій Бойко і колишній глава адміністрації президента Віктор Медведчук. Політики "класичного" проросійського табору не пропонували виборцю нових облич. Замість цього вони пропонували йому одне старе обличчя – президента Росії Володимира Путіна", – пише він.

Володимир Путін

Пояснюючи, як Кремлю вдалося домогтися такого результату, Портников перерахував інструменти, за допомогою яких ставленики країни-агресора переконували свій електорат. Так, напередодні виборів один з близьких до кума президента РФ Віктора Медведчука телевізійних каналів анонсував проведення телемосту з головним російським пропагандистським каналом "Росія-24".

Після скасування телемосту лідери "Опоплатформи" Бойко і Медведчук із соратниками провели в Москві зустріч з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим, а перед самими виборами Медведчук взагалі зустрічався у Санкт-Петербурзі з Путіним. Це також активно висвітлювалося близькими до "Опозиційної платформи" телеканалами.

"В результаті партія Медведчука посіла друге місце за підсумками виборів, а російські медіа із задоволенням відзначили, що навіть після п'яти років війни на Донбасі кожен п'ятий виборець голосує за Путіна", – робить висновок Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коментуючи отримання більшості в парламенті президентською партією, Портников зазначив, що Україна стає схожа на Росію Володимира Путіна або на Білорусь Олександра Лукашенка.

Також журналіст дорікнув Зеленському ще одним серйозним прорахунком у своїй політиці – українці як і раніше практично нічого не знають про обране нове керівництво країни.

Що стосується Зеленського, то він, на думку Портникова, може опинитися у пастці через монобільшість своєї політсили "Слуга народу" у Верховній Раді. Причина можливого провалу нової влади – нездатність впоратися з викликами, які кине їм суспільство.

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