Козак про переговори: Росія не бачить підстав для зустрічі Зеленського і Путіна

Заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що не бачить зараз підстав для проведення саміту лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і Росія).

Про це він сказав після зустрічі радників керівників держав, яка проходила в Берліні 11 вересня і тривала більше 7 годин. Відео його коментаря оприлюднив російський пропагандистський телеканал RT (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

"Підстав для проведення саміту немає", – зазначив він.

Козак також сказав, що досягти узгоджених рішень вдалося не з усіх питань.

"Домовилися про те, що на рівні наших заступників продовжиться діалог. З усіх цих питань спробуємо до кінця вересня виробити узгоджене рішення", – сказав Козак.

За його словами, вдалося домовитися про дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Також обговорювалося питання підходів до Мінських угод та практичних дій щодо їх реалізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 11 вересня, в Берліні відбулися переговори радників лідерів країн "нормандської четвірки", в рамках якої сторони мали обговорити "режим тиші" на Донбасі та підготовку до саміту глав України, Німеччини, Франції та Росії.

Також українська делегація мала торкнутися питання взаємного звільнення утримуваних осіб.

Крім того, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що на зустрічі мали обговорити загибель українських військових під час перемир'я на Донбасі.

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