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6 березня • оновлено в 19:51
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Короновірус Волошина може заблокувати Раду: під підозрою Медведчук

2.1т
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Народний депутат України від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин, який був ізольований після поїздки до Франції, пройшов тест на коронавірус COVID-19.

Він виявився негативним. Про це OBOZREVATEL дізнався з власних джерел. Водночас інкубаційний період нового коронавірусу може тривати до 21-ї доби, через що Волошину буде необхідно здати повторний тест.

До цього часу всі, хто контактував із нардепом, згідно з китайським протоколом, повинні бути ізольовані.

При цьому у фракції ОПЗЖ поширюється паніка, оскільки багато колег спілкувалися з Волошиним.

Однак, найбільше з народним обранцем контактував голова політради партії Віктор Медведчук. Таким чином, він під підозрою та підлягає обсервації.

Якщо Волошин був у Верховній Раді України, необхідно ізолювати та протестувати всіх народних депутатів.

Олег Волошин

Олег Волошин

TK Media

Зазначимо: Медведчук має розкішний особняк у селі Жденієво Воловецького району Закарпатської області, а також будинок площею 1125 квадратних метрів, оточений більше 30 га землі, під Києвом. Останній стоїть на березі річки Стугна.

Медведчук перший під підозрою: короновірус Волошина може заблокувати всю Раду

Скріншот

Медведчук перший під підозрою: короновірус Волошина може заблокувати всю Раду

Скріншот

Просторі особняки цілком можуть стати місцем обсервації для народних обранців замість Нових Санжар Полтавської області.

Нагадаємо, Волошин відвідував Францію 27 лютого, де спілкувався з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером. Останній підчепив COVID-2019 і був поміщений у реанімацію. Його госпіталізували у четвер, 5 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції через коронавірус порекомендували не потискати одне одному руки під час зустрічі, поки захворювання поширюється в країні.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особи
Віктор Медведчук Олег Волошин
Місце
Україна
Теги
депутат "Опозиційна платформа - За життя" хвороба
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nic nic_
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Нет уж .В Санжары,так в Санжары.
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