Медведчук перший під підозрою: короновірус Волошина може заблокувати всю Раду

Народний депутат України від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин, який був ізольований після поїздки до Франції, пройшов тест на коронавірус COVID-19.

Він виявився негативним. Про це OBOZREVATEL дізнався з власних джерел. Водночас інкубаційний період нового коронавірусу може тривати до 21-ї доби, через що Волошину буде необхідно здати повторний тест.

До цього часу всі, хто контактував із нардепом, згідно з китайським протоколом, повинні бути ізольовані.

При цьому у фракції ОПЗЖ поширюється паніка, оскільки багато колег спілкувалися з Волошиним.

Однак, найбільше з народним обранцем контактував голова політради партії Віктор Медведчук. Таким чином, він під підозрою та підлягає обсервації.

Якщо Волошин був у Верховній Раді України, необхідно ізолювати та протестувати всіх народних депутатів.

Олег Волошин TK Media

Зазначимо: Медведчук має розкішний особняк у селі Жденієво Воловецького району Закарпатської області, а також будинок площею 1125 квадратних метрів, оточений більше 30 га землі, під Києвом. Останній стоїть на березі річки Стугна.

Скріншот

Скріншот

Просторі особняки цілком можуть стати місцем обсервації для народних обранців замість Нових Санжар Полтавської області.

Нагадаємо, Волошин відвідував Францію 27 лютого, де спілкувався з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером. Останній підчепив COVID-2019 і був поміщений у реанімацію. Його госпіталізували у четвер, 5 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції через коронавірус порекомендували не потискати одне одному руки під час зустрічі, поки захворювання поширюється в країні.

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