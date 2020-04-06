Коронавірусом заразилися ще двоє нардепів

Ще два депутати Верховної Ради України заразилися коронавірусом COVID-19. Обидва знаходяться на самоізоляції.

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Як написав нардеп з фракції "Слуга народу" Олександр Качура в своєму Telegram-каналі "Правда Качури", мова йде про депутатів Віталія Борта і Ігоря Кисельова ( "Опозиційна платформа – За життя").

Віталій Борт

Ігор Кисельов

Як повідомляє Liga.net з посиланням на власні джерела, Борт повернувся в Україну з Франції 14 березня. У засіданнях 17 і 30 числа не брав участі. Кисельов був в Раді 17 березня, однак на позачергових засіданнях 30 числа був відсутній. За кордон – не виїжджав.

Також Качура опублікував список всіх заражених на даний момент нардепів: Борт, Кисельов, Лукашев (всі – ОПЗЖ), Горбенко (вилікувався), Ватрас (обидва – "Слуга Народу"), Шахов ( "Довіра", вилікувався), Рудик, Скороход ( обидва – позафракційні).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Слузв народу" пропонують Верховній Раді працювати дистанційно, а закони приймати в онлайн-режимі.

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