У Хорошковського і Рудика запідозрили коронавірус

Коронавірусом COVID-19 інфікувалися ще двоє українських політиків – нинішній та колишній.
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Мова йде про колишнього очільника СБУ та експершого заступника віцепрем'єр-міністра Валерія Хорошковського, передає "Радіо Свобода" з посиланням на джерела.
Сам Хорошковський у коментарі журналістам не підтвердив, але і не спростував інформацію про те, що він перебуває у лікарні з підозрою на зараження коронавірусом. "Кому це цікаво, в принципі? Окрім моїх друзів та рідних", – відповів Хорошковський.
Разом із тим, джерела видання зазначили, що у Хорошковського діагностували двостороннє запалення легенів.
"Скоріше за все коронавірус, але поки не підтверджений", – зазначили співрозмовники.
Інший інфікований – позафракційний народний депутат Сергій Рудик (Черкаська область). Про це "4 каналу" повідомила нардепка Вікторія Гриб, яка напередодні спілкувалася з Рудиком. Сама Гриб планує звернутися до лікарів.
Хто заражений коронавірусом з українських топів
Народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра" заразився небезпечним коронавірусом COVID-19.
Також захворіла дружина бізнесмена, колишнього першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз" Ігоря Діденка.
Дружина директора інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрія Фаворова Анастасія Магонова спростувала, що її чоловік і вона сама нібито інфіковані новим коронавірусом.
COVID-19 знайшли в родині топчиновника Харкова Володимира Скоробагача. Заразилася його дружина.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Станом на 24 березня в Україні офіційно було підтверджено 97 випадків зараження коронавірусом, з яких три – летальні.
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12 березня в Україні карантин через коронавірус ввели в усіх регіонах. Попередня дата його закінчення – 3 квітня.
23 березня була ухвалене рішення ввести режим НС в Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях. Цього дня надзвичайну ситуацію вирішили ввести і у Львівській області, повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
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