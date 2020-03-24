У Хорошковського і Рудика запідозрили коронавірус

Коронавірусом COVID-19 інфікувалися ще двоє українських політиків – нинішній та колишній.

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Мова йде про колишнього очільника СБУ та експершого заступника віцепрем'єр-міністра Валерія Хорошковського, передає "Радіо Свобода" з посиланням на джерела.

Сам Хорошковський у коментарі журналістам не підтвердив, але і не спростував інформацію про те, що він перебуває у лікарні з підозрою на зараження коронавірусом. "Кому це цікаво, в принципі? Окрім моїх друзів та рідних", – відповів Хорошковський.

Разом із тим, джерела видання зазначили, що у Хорошковського діагностували двостороннє запалення легенів.

"Скоріше за все коронавірус, але поки не підтверджений", – зазначили співрозмовники.

Інший інфікований – позафракційний народний депутат Сергій Рудик (Черкаська область). Про це "4 каналу" повідомила нардепка Вікторія Гриб, яка напередодні спілкувалася з Рудиком. Сама Гриб планує звернутися до лікарів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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