Коронавірус в Офісі президента: Мендель розповіла про тести Зеленського і Єрмака

В Офісі президента прокоментували "спалах" коронавірусу серед заступників голови відомства Андрія Єрмака.

За словами прессекретарки президента Юлії Мендель, Андрій Смирнов і Юлія Ковалів, які раніше отримали позитивні результати тестів на COVID-19, перебувають на самоізоляції. Про це вона повідомила агентству "Інтерфакс-Україна".

"Офіс президента щиро бажає їм якомога легшого протікання хвороби і швидкого одужання. І вкотре просить українців ретельно ставитися до карантинних заході: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, уникати скупчень людей", – зазначила Мендель.

Вона підкреслила, що глава держави Володимир Зеленський і керівник ОП Андрій Єрмак здорові.

"Співробітники Офісу регулярно проходять тести на коронавірус", – запевнила Мендель.

Нагадаємо, що після повідомлень у ЗМІ про можливий спалах СOVID-19 в ОПУ Юлія Ковалів підтвердила, що на коронавірус захворіла вся її сім'я.

"На жаль, разом із чоловіком і дітьми отримали позитивні тести на COVID19. Незважаючи на те, що ми чітко дотримувалися всіх санітарних норм, ця хвороба не оминула й нас стороною", – зазначила вона і додала, що разом із рідними почувається задовільно, вони всі перебувають на самоізоляції і лікуються під наглядом медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 27 жовтня в Україні офіційно підтверджено 355 601 випадок коронавірусу, з них – 6677 за останню добу. Кількість жертв COVID-19 у нашій країні досягла 6590, подолати хворобу вдалося 145 336 пацієнтам.