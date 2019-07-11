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"Королевську клонували?" Активіст показав нахабне "кнопкодавство" у Раді

2.3т Читати матеріал російською

Картку народного депутата від "Опозиційного блоку" Наталії Королевської зареєстрували на засіданні Верховної Ради, поки сама політик перебувала в Донецькій області.

Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Всеукраїнської асоціації переселенців Руслан Калінін. Він розповів, що побачив голосування депутата у парламенті та звіт про її поїздку на 47-й виборчий округ.

"Яке було моє здивування, коли ввечері я побачив у її пабліці звіт про виконану роботу за день. Там немає жодного слова про прийняті за її підтримки закони. Виявляється, що Королевська весь день "працювала" не в парламенті, а на окрузі свого чоловіка (Юрія Солода, – ред.). Там вона каталася на комбайні й ходила по школі. І в цей же момент, за 600 км., у Києві її картка успішно голосувала за порядок денний", – написав Калінін.

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Наталія Королевська

Наталія Королевська

Слово і Діло

"У мене є серйозні підстави сумніватися в тому, що Наталю Юріївну клонували, і вона успішно працює відразу в двох місцях. Виходить, що вона разом із чоловіком прогулює засідання парламенту, а її колеги успішно кнопкодавлять", – додав він.

Скрін голосування депутатів ВР

Скрін голосування депутатів ВР

facebook.com/ruslan.dn

Королевська в Донецькій області

Королевська в Донецькій області

facebook.com/ruslan.dn

Королевська в Донецькій області

Королевська в Донецькій області

facebook.com/ruslan.dn

Як повідомляв OBOZREVATEL, Наталія Королевська 23 квітня 2019 року народила втретє. На наступний день вона показала фото новонародженого сина.

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Особи
Наталія Королевська Руслан Калінін
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України політика опозиційний блок
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