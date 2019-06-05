"Король" контрабанди і партнер Януковича: хто увійшов у "тіньовий штаб" Зеленського

Однією з головних ідей новообраного президента України Володимира Зеленського в передвиборчій гонці було повне перезавантаження влади та прихід у політику нових облич. Але з кожним днем спливає все більше фактів, які показують, що команда глави держави – це зовсім не нові обличчя, а швидше трохи призабуті старі.

Недавнє журналістське розслідування розсекретило так званий тіньовий штаб команди Зе, до якого увійшли люди із сумнівною репутацією і зв'язками зі злочинною владою часів екс-президента-втікача Віктора Януковича. OBOZREVATEL вирішив детальніше розібратися, хто стоїть за тіньовими схемами команди Зе.

Тіньова піраміда

Виходячи з розслідування журналістів "Апостроф" стає відомо, що тіньовим керівником штабу в команді Зе став такий собі Ілля Павлюк. Його головною функцією була координація та фінанси регіональних представників. Наприклад, пошук фізичних осіб-підприємців зі стабільним доходом і без боргів для поповнення через них виборчого фонду або контроль на місцях.

Переписка першого заступника голови АП та голови передвиборчого штабу Зе Сергія Трофімова й Олександра Корнієнка Скрін відео

Переписка першого заступника голови АП та голови передвиборчого штабу Зе Сергія Трофімова й Олександра Корнієнка Скрін відео

Ділові питання Павлюк "вирішував" в одних листуваннях із виборчими. Адже його бізнес-партнери за сумісництвом займаються підтримкою команди Зе.

Зрозуміло, що прізвище Павлюка не згадується на сайті команди Зе, а раніше його причетність до штабу спростував друг і бізнес-партнер Зеленського Сергій Шефір. Не афішують роль Павлюка в штабі цілком виправдано, тому що більшість згадок про нього в ЗМІ стосується періоду його діяльності за президента Януковича.

Під час правління екс-президента-втікача Павлюк був тісно пов'язаний із тодішнім главою Державної митної служби України та екс-нардепом Ігорем Калєтніком. Навіть є дані про те, що Павлюк є кумом екс-чиновника.

Ігор Калєтнік

Разом вони реалізували низку тіньових схем з незаконного переміщення товарів через митницю. А Павлюка називали "рішалою на митниці", "посередником у митних питаннях" і навіть "королем контрабанди" в західному регіоні.

Після революції на Майдані в 2014 році, Калєтнік втік із країни, прихопивши з собою накрадені мільярди доларів. Цілком ймовірно, що саме цей одіозний екс-нардеп фінансує свого кума, щоб у подальшому завдяки йому повернутися в країну і повернути свій вплив на митну сферу.

Тіньові штаби в регіонах

Під управлінням Іллі Павлюка обласні тіньові штаби курирує перший заступник Адміністрації президента Сергій Трофімов, який раніше працював виконавчим продюсером "Студії Квартал 95" і відповідав за кіновиробництво, а також глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Сергій Трофімов та Олександр Корнієнко

Відповідно, в Київській області тіньовий штаб очолює колишній керівник Кримської і Львівської митниць і екс-депутат "Партії Регіонів" Віктор Тимошенко, на Херсонщині – екс-керівник Херсонської митниці Віталій Булюк, а на Харківщині аж два керівники – довірена особа Зеленського на президентських виборах Павло Сушко та начальник прикордонного пункту "Гоптівка" Вадим Слюсарев. В Одеській області штаб очолює скандальний бізнесмен Борис Кауфман.

Ще однією людиною, якій відвели місце у всій цій тіньовій схемі, є бізнес-партнер Януковича Сергій Тригубенко. За його президентства він був "смотрящим" за фінансовими потоками і міністерством агропромисловості. Зараз же його вважають "смотрящим" за вугільною промисловістю.

Як з'ясували журналісти, за підтримки першого заступника Адміністрації президента Сергія Трофімова, Тригубенко хоче висунути своїх мажоритарників під брендом "Слуга народу".

Сергій Трегубенко

У 2010 році бізнес-партнер Януковича став заступником міністра аграрної політики і продовольства. За даними ЗМІ, головним завданням Тригубенка на посту був збір "чорних податків", тобто поборів із експортерів сільгосппродукції, які потім йшли в касу "сім'ї".

Пізніше, разом із міністром аграрної політики Миколою Присяжнюком він потрапив у великий скандал через так звану "цукрову справу", корупційні схеми завдали країні збитків на декілька мільйонів гривень.

Ще однією цікавою особистістю серед причетних до тіньового штабу є один із його глав у Харківській області Вадим Слюсарев.

Донедавна Вадим Олексійович робив кар'єру прикордонника – служив на пропускному пункті "Гоптівка". Головним досягненням Слюсарева в митній сфері, як повідомляють ЗМІ, стала організація контрабандних потоків із Росії, а "кришував" усю цю праву син скандального екс-генпрокурора Віктора Пшонки – Артем.

Завдяки такому впливовому знайомству, Слюсарев досить швидко йшов кар’єоними сходинками, ставши керівником внутрішньої безпеки Східного регіонального відділення, куди входили підрозділи чотирьох областей – Харківської, Сумської, Донецької та Луганської. А потім поставив абсолютний рекорд – за два місяці отримав звання генерала і посаду начальника внутрішньої безпеки ДПСУ.

Природно, що статки митник нажив собі пристойні, і коли його почали звинувачувати вже у співпраці з російським агресором після Революції Гідності, просто пішов у бізнес.

Також є досить багато цікавої інформації про тіньового куратора Херсонщини Віталія Булюка, нинішнього заступника голови Херсонської облради і екс-начальника обласної митниці.

Віталій Булюк

За деякою інформацією, за часів свого головування на митниці, Булюк займався підробленням документів на вивезення вкраденого металобрухту з великих заводів Херсона. Завдяки йому за кордон було вивезено обладнання з Херсонського бавовняного комбінату, найбільшого в Європі. А комбайновий завод імені Петровського мало не розікрали під нуль, вивізши всі верстати. А з центрального херсонського стадіону "Кристал" зникло величезне, діюче електронне табло, як і 650 метрів найпотужнішого силового кабелю.

Щороку в області зрізали десятки опор високовольтних ліній, сотні трансформаторних підстанцій. Зрошувальні системи області нещадно вирізалися, розкрадалися, вивозилися як металобрухт.

На сьогодні статок Віталія Булюка перевищує 45 мільйонів доларів, і це лише офіційні дані. А допоміг йому набити таке багатство ніхто інший, як уже відомий нам Ігор Калєтнік, завдяки протекції якого його кум Булюк і став головою Херсонської митниці.

Ім'я олігарха і глави тіньового штабу Одеси Бориса Кауфмана фігурувало в скандалах, пов'язаних із банкрутством банку "Михайлівський", "Платинум Банку" і багатомільярдними податковими махінаціями тютюнової компанії "Тедіс Україна".

Борис Кауфман

Ось із останнім була дуже довга історія. Справа в тому, що компанія "Тедіс Україна", а раніше "Мегаполіс-Україна", була монополістом у тютюновій сфері. Крім того, створена вона російською компанією "Мегаполіс", а її контролем в Україні займалася сім'я Януковича і їхній "смотрящий" в Україні Борис Кауфман, якого також називали одним із гаманців "сім'ї".

З російської сторони "Мегаполіс" контролював такий собі Ігор Кесаєв, який до того ж є власником заводу ім. Дегтярьова, який випускає стрілецьку, протитанкову і зенітно-ракетну зброю.

Будучи смотрящим в тютюновій компанії, Кауфман здійснював схему, яка дозволяла йому збирати різницю між оптовою вартістю всіх сигарет, привезених в Україну, і роздрібною ціною всіх сигарет, проданих в країні. Така собі прокладка. Через рахунки фірм-транзитерів із "Мегаполіс-Україна" за 2015-2017 були виведені 2,5 млрд грн.

Крім того, разом зі своїм бізнес-партнером Олександром Грановським український доларовий мільйонер зміг приватизувати найбільшу днопоглиблювальну компанію "Чорномортехфлот". Потім взяти під контроль Одеський аеропорт і столичний міжнародний аеропорт "Бориспіль", із яких у кишені бізнесменам потрапляє величезний прибуток.

Через діяльність цих бізнесменів, Україна втратила 30 мільйонів доларів у результаті махінацій навколо будівництва в Одеському аеропорту. За інформацією ЗМІ, Кауфман і Грановський за посередництва Віктора Януковича отримали кредит на реконструкцію аеропорту від "Укрексімбанку", але ці гроші державі так ніхто і не повернув.

У зв'язку з викритою інформацією, OBOZREVATEL звертається до президента Володимира Зеленського із закликом пояснити залучення у свій "тіньовий штаб" одіозних діячів часів Януковича і Ко.

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