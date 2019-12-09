"Контроль всієї України": Клімкін розкрив план Путіна на "нормандському форматі"

На "нормандському форматі" президент Росії Володимир Путін спробує домогтися контролю над усією Україною і розширити сценарій Донбасу на нові території.

Такий прогноз в інтерв'ю для "Гордон" озвучив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, країна-агресор навіть спеціально вирахувала для цього особливо слушний момент, щоб на Україну було легше тиснути.

"Путін вибудував для Зеленського емоційну "воронку" шляхом обміну полоненими і водночас дотягнув "нормандську зустріч" до грудня, коли закінчується контракт на транзит газу через Україну до Європи. Фактично Путін дотягнув "нормандську зустріч" до моменту, коли почався зворотний відлік буквально на години. Тобто Україна перебуває під пресингом, але так само під пресинг потрапили європейці: їм потрібно розуміти, що буде з транзитом газу і чи є вікно можливостей для вирішення питання Донбасу", – зазначив він, наголосивши, що ще одним "козирем" Кремля є закінчення дії тимчасового закону про особливий статус ОРДЛО.

Крім того, Клімкін додав, що головною проблемою російсько-українських відносин є аж ніяк не Донбас, а бажання Кремля контролювати всю Україну, не дати їй стати навіть нейтральною буферною державою і питання окупованого Криму.

"Ось ті фундаментальні проблеми, які постарається вирішити Росія, зокрема на "нормандській зустрічі". Глобальна мета Росії – повернення всієї України під свій вплив. Думаю, в закритій частині проговорять і, швидше за все, узгодять один із інструментів досягнення цієї мети, а саме – умови проведення виборів на окупованому Донбасі. проведення виборів в першу чергу і як можна швидше, можливо, одночасно з нашими місцевими. І за умови збереження Росією реального контролю над окупованим Донбасом", – озвучив свій прогноз колишній глава українського МЗС.

Павло Клімкін "Українська правда"

Клімкін висловив упевненість у тому, що Кремль буде розширювати свій контроль на весь Донбас, а також на весь схід і південь України, що призведе до фрагментації української держави.

Ексміністр зазначив, що одним із способів реалізації цього сценарію можуть стати вибори в ОРДЛО. Більше того, Москва може навіть розіграти карту з впровадженням своїх агентів у пропрезидентську партію "Слуга народу".

"Навіть якщо за результатами закритих опитувань вони (влада України. – Ред.) вважають, що "Слуга народу" має шанси показати хороший результат на цих виборах, то в Москві це теж відомо. А тепер уявіть, як саме будуть підбиратися кандидати від "Слуги народу" в ОРДЛО. Думаю, Росія цим скористається, щоб протягнути до виборчого списку темних конячок, які не тільки "Слугу народу" розвалять зсередини, але і весь Донбас. І це буде катастрофою", – побоюється Клімкін.

Підсумовуючи, він зазначив, що вірить у щире бажання президента України Володимира Зеленського звільнити людей і повернути території. Однак те, що глава держави вважає "звільненням Донбасу", насправді стане спецоперацією РФ. "Ніколи не варто недооцінювати Путіна і російські спецслужби", – резюмував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Клімкін заявив, що президент Росії Володимир Путін може погодитися зупинити війну на Донбасі тільки у ході переговорів із США і Заходом.

Також він переконаний, що Путін після завершення активної фази війни на Донбасі візьметься за південь України. Адже тільки захопивши його окупанти зможуть отримати контроль над безпекою Чорного моря і коридори до Криму і Придністров'я.

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