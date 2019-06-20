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Контрабандист і корупціонер: що відомо про ще одне "нове обличчя" в партії Смешка

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У партії "Сила і честь" Ігоря Смешка з'явилося ще одне так зване "нове обличчя". Скандальний екс-голова Чернівецької обласної держадміністрації Олександр Фищук, якого називають "дідусем", намагається прорватися до Верховної Ради по мажоритарному округу №202.

Детальніше про нього і темні плями в його біографії – в матеріалі OBOZREVATEL.

Контрабанда та корупція – повний набір

"Хоча він і "дідусь", але хоче жити, як молодий орел. Він намагається балотуватися на виборах до Верховної Ради у мажоритарному окрузі № 202. На цей раз вибрав партію Ігоря Смешка "Сила і честь". Ми не знаємо, чи є у нього сила, але честі точно немає. Навіть через те, що він змінив багато партій", – зазначив головний редактор місцевого видання "Час" Петро Кобевко.

Політичний бекграунд Фіщука дійсно значний. Свого часу він був у "Фронті змін", потім був нардепом від "Батьківщини". На парламентських виборах 26 жовтня 2014 балотувався від все того ж 202 округу Чернівецької області, але поступився кандидату Івану Рибаку від Блоку Петра Порошенка.

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А 5 лютого 2015 року Фіщука призначили головою Чернівецької обласної державної адміністрації. У жовтні 2018 року президент Петро Порошенко звільнив його з цієї посади.

Чому і чим же Фіщук оскандалився?

  • Згідно з даними оприлюдненого рейтингу Комітету виборців України про діяльність губернаторів за 2017 рік, голова Чернівецької ОДА Фіщук – аутсайдер. Він був на 23 місці, тобто передостанньому.

У КВУ відзначали, що вони оцінювали показники соціально-економічного розвитку області та результатів опитування експертів. За економічними показниками Чернівецький регіон плететься позаду, а Фіщук в бутність губернатором не раз звинувачувався в корупційній діяльності.

Фіщук та Смешко

Фіщук та Смешко

  • Наприклад, в квітні 2018 року начальник регіональної митниці Микола Салагор публічно звинуватив главу облдержадміністрації Олександра Фіщука з його сватами і родичами в корупції і контрабанді.

За словами Салагора, свати і зять губернатора намагалися під прикриттям Фіщука завозити товар в Україну на особливих умовах, а також експортувати ділову деревину під виглядом дров. Конфлікт загострився і на регіональному рівні, оскільки місцева преса відзначила, що керівник обласної митниці Буковини відмовився сприяти губернатору в порушенні митних правил.

До речі, сваха екс-губернатора, за інформацією місцевої преси, активно експортувала ліс, незважаючи на законодавчий мораторій.

  • Чернівецькі митники навіть встановили факт ухилення від сплати митних платежів на 3 млн гривень компанією, до якої причетний Фіщук, пише БукІнфо. Правопорушення виявили після того, як Чернівецька митниця отримала документи від Митної адміністрації Туреччини з перевірки достовірності документів, на підставі яких здійснили оформлення товарів ТОВ "СЕРВІС КАРГО ГРУПП".

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В результаті українські та турецькі митники встановили факт заниження вартості імпортованих товарів: тканин, тюлі, пряжі, туалетної води, що ввозяться на адресу фірми зятя голови Чернівецької ОДА Фіщука. Митний кодекс передбачає за це порушення накладення 300% розміру платежів.

  • Ще один цікавий факт – Фіщук скоїв кримінальний злочин, коли у визначений законом термін, перед звільненням, не подав електронну декларацію. Про це свідчить Єдиного державного реєстру декларацій осіб, з'ясували журналісти.

У прес-службі Головного управління національної поліції в Чернівецькій області тоді навіть підтвердили, що порушили проти екс-голови ОДА кримінальне провадження по ст.366-1 Кримінального кодексу України – декларування недостовірної інформації. Правда, як і всі попередні скандали Фіщука, справа закінчилася нічим.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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Автор
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Особа
Ігор Смешко
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