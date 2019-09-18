Конституційний суд звільнив трьох суддів

У суботу, 18 вересня, троє суддів Конституційного суду України були звільнені.

Як повідомляє пресслужба КСУ, своїх посад позбулися Михайло Гультай, Михайло Запорожець і Наталія Шаптала, яка обіймала також пост голови Суду.

Усіх трьох суддів було звільнено відповідно до пункту 4 частини другої статті 149-1 Конституції України на підставі поданих ними заяв про відставку.

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Зазначається, що відповідно до закону "Про Конституційний суд України", суддя КСУ призначається на 9 років без права бути призначеним повторно. Водночас Гультай, Запорожець і Шаптала були призначені суддями Конституційного суду X з'їздом суддів України від 16 вересня 2010 року, а присягу прийняли 21 вересня того ж року.

КСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня Конституційний суд України отримав нового главу – ним став Олександр Тупицький. Його заступником обраний Сергій Головатий.

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