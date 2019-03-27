Сегодня, это самый важный вопрос для Украины после выборов. Как прекратить войну и освободить оккупированные территории. Решение не так уж и сложно. Технология прекращения оккупации Украины.

1. Украина по дипломатическим каналам предъявляет ультиматум России о прекращении оккупации и выводе войск с территории Украины в течение 24 часов (или недели). В противном случае Украина будет считать себя находящейся в состоянии войны с Россией, где Россия выступает агрессором. Далее следует перечень всех международных соглашений, и актов, нарушенных Россией.

2. Немедленно после ультиматума прекращаются все торгово-экономические отношения между Украиной и Россией, перекрывается труба, закрываются границы с Россией до выполнения ультиматума. Обращение к странам региона с предложением последовать примеру Украины.

3. Украина соглашается (или не соглашается) на переговоры с Россией по вопросу о "Немедленной деоккупации территории Украины" при посредничестве гарантов Будапештского Меморандума — США и Великобритании.

4. Через неделю Кремль начинает вывод войск с Востока Украины и из Крыма, понимая, что последует в случае невыполнения ультиматума.

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