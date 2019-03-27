|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Костянтин Боровий
Костянтин Боровий
Російський бізнесмен і політикВсі статті автора

Деоккупация Крыма и Востока Украины: 4 шага

3.7тЧитати матеріал російською

Сегодня, это самый важный вопрос для Украины после выборов. Как прекратить войну и освободить оккупированные территории. Решение не так уж и сложно. Технология прекращения оккупации Украины.

1. Украина по дипломатическим каналам предъявляет ультиматум России о прекращении оккупации и выводе войск с территории Украины в течение 24 часов (или недели). В противном случае Украина будет считать себя находящейся в состоянии войны с Россией, где Россия выступает агрессором. Далее следует перечень всех международных соглашений, и актов, нарушенных Россией.

Новини
Новости Крымнаша. Думающих людей объявляют выродками и уничтожают

2. Немедленно после ультиматума прекращаются все торгово-экономические отношения между Украиной и Россией, перекрывается труба, закрываются границы с Россией до выполнения ультиматума. Обращение к странам региона с предложением последовать примеру Украины.

3. Украина соглашается (или не соглашается) на переговоры с Россией по вопросу о "Немедленной деоккупации территории Украины" при посредничестве гарантов Будапештского Меморандума — США и Великобритании.

4. Через неделю Кремль начинает вывод войск с Востока Украины и из Крыма, понимая, что последует в случае невыполнения ультиматума.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Костянтин БоровийКостянтин Боровий
Теми
анексія КримуВійна на Донбасі
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Эхо Москвы
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
14
31
Смішно
24
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Все гениальное просто. Давно пора уже было так сделать. Одно "но" - слишком много любителей "рассии" у власти, именно они мешают развиваться стране. Радует одно - их становится все меньше..
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Галич Станіслав
Галич Станіслав
Все чітко і логічно, одне бентежить - чи партнери не здадуть усі можливі 'аналізи' раньше строку, за нами ж (Україною), не 'заїржавіє', а от 'ситий' Захід як себе поведе? Але з 'трубою' - мені подобається ('треба запам'ятати - фльм 'Звіробій', адаптована цитата).
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки