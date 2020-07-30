Конфлікт зі "слугою" в Залізному Порту: в мережі спливли відео сварки
Андрій Одарченко.
У мережі з'явилися відео нібито з місця конфлікту між нардепом від "Слуги народу" Андрієм Одарченком та іншим відпочивальником у Залізному Порту Херсонської області.
За даними ЗМІ, невідомий вдарив в обличчя народного обранця. На роликах, опублікованих в YouTube, знято не сам момент бійки, а, ймовірно, вже завершення сварки.
На записах очевидця видно, як чоловік із гучномовцем "вичитує" відпочивальника в білій футболці за "неадекватну поведінку".
"Дай всім грошей, ти депутат..." – заявляв він.
Скріншот
Зазначимо, що сам Андрій Одарченко ситуацію поки не прокоментував.
Facebook / Слуга народу – Одарченко Андрій – Округ 170
У коментарі нашому виданню пресслужба поліції заявила, що протягом години встановила особу, яка завдала удару.
Сайт Верховної Ради
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олега Волошина облили зеленкою біля входу до Верховної Ради.