Конфлікт зі "слугою" в Залізному Порту: в мережі спливли відео сварки

У мережі з'явилися відео нібито з місця конфлікту між нардепом від "Слуги народу" Андрієм Одарченком та іншим відпочивальником у Залізному Порту Херсонської області.

За даними ЗМІ, невідомий вдарив в обличчя народного обранця. На роликах, опублікованих в YouTube, знято не сам момент бійки, а, ймовірно, вже завершення сварки.

На записах очевидця видно, як чоловік із гучномовцем "вичитує" відпочивальника в білій футболці за "неадекватну поведінку".

"Дай всім грошей, ти депутат..." – заявляв він.

Скріншот

Зазначимо, що сам Андрій Одарченко ситуацію поки не прокоментував.

Facebook / Слуга народу – Одарченко Андрій – Округ 170

У коментарі нашому виданню пресслужба поліції заявила, що протягом години встановила особу, яка завдала удару.

Сайт Верховної Ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олега Волошина облили зеленкою біля входу до Верховної Ради.