Компанія Порошенка купила боєприпаси для армії

Корпорація "Roshen" передала Збройним силам України велику партію боєприпасів до снайперської зброї натовського калібру.

Про це повідомив Національний Промисловий Портал. Зброю передали до одного з підрозділів українського війська.

Зокрема, ЗСУ отримали нову велику партію набоїв .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм) та .308 Winchester (7,62×51 мм) для снайперських гвинтівок, що перебувають на озброєні української армії.

Патрони до снайперських гвинтівок, передані до ЗСУ Національний Промисловий Портал

Раніше сотні таких гвинтівок (понад 500) для української армії також були придбані корпорацією "Roshen". Це зокрема вітчизняна Zbroyar UAR-10 (.308 Winchester) та Savage-110 (.338 Lapua Magnum).

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як українська армія стала однією з найсильніших в Європі.

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