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12 вересня • оновлено в 20:37
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Компанія Порошенка купила боєприпаси для армії

18т Читати матеріал російською

Корпорація "Roshen" передала Збройним силам України велику партію боєприпасів до снайперської зброї натовського калібру.

Про це повідомив Національний Промисловий Портал. Зброю передали до одного з підрозділів українського війська.

Зокрема, ЗСУ отримали нову велику партію набоїв .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм) та .308 Winchester (7,62×51 мм) для снайперських гвинтівок, що перебувають на озброєні української армії.

Патрони до снайперських гвинтівок, передані до ЗСУ

Патрони до снайперських гвинтівок, передані до ЗСУ

Національний Промисловий Портал

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Зброя перемоги: з чим залишає Порошенко українську армію – думку експерта

Раніше сотні таких гвинтівок (понад 500) для української армії також були придбані корпорацією "Roshen". Це зокрема вітчизняна Zbroyar UAR-10 (.308 Winchester) та Savage-110 (.338 Lapua Magnum).

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як українська армія стала однією з найсильніших в Європі.

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Особа
Петро Порошенко
Тег
Roshen
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Лучше бы сразу денег дал! Всё равно продадут, а деньги пропьют)))
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ТАК ОН И НИКОГДА НЕ ПРЕКРАЩАЛ ПОМОГАТЬ !!!!!!!!!!!!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Петрова Ольга, свали отсюда,кры.са помойная
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CARGO 100
CARGO 100
Лучше бы места на пустыре под захоронения хирургических отходов ВСУ побольше купил ...
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