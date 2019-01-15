Ітак. По інформації з штабу Порошенка і регіонів країни на купівлю голосів виборців - 5 мільйонів голосів - командою нинішнього президента виділено півмільярди доларів США.

Повторюю, інформація пішла по багатьом каналам і не довіряти їй сенсу не має. Придумувати таке, щоби пограти нервами опонентів - просто безглуздо.

Переводжу. Це близько 2,5 мільйони на виборчий округ до ВР. При кошторисі перемоги на виборах по мажоритарці - десь на порядок менше. Я бачив кампанії, які вигравали за 100 тисяч.

2,5 мільйони - це не просто величезні кошти. Це суми, які знаходяться за межами можливості заблокувати скупку у більшості регіонів країни. Головних штабістів опозиційних сил (не залежно від партійної організації) просто куплять. 100 тисяч, наприклад, - велика сума навіть для чильників БЮТ чи опоплатформи. Те ж саме відноситься до МВС. Не залежно від дій і команд Авакова.

Що маємо? Великий ризик купівлі близько 20% електорату, що прийде на вибори у першому турі і вихід Порошенка у другий тур.

Далі пряма очна дуель з, вірогідно, Тимошенко. Де з 20% скуплених голосів шанси Порошенка виглядають дуже суттєвими...

Для чого це пишу? Просто для інформування і початку роботи з осмислення: "Що з цим робити?"

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся