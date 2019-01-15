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Анатолій Велімовскій
Анатолій Велімовскій
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Командою Порошенка виділено півмільярди доларів США на скупку голосів

Ітак. По інформації з штабу Порошенка і регіонів країни на купівлю голосів виборців - 5 мільйонів голосів - командою нинішнього президента виділено півмільярди доларів США.

Повторюю, інформація пішла по багатьом каналам і не довіряти їй сенсу не має. Придумувати таке, щоби пограти нервами опонентів - просто безглуздо.

Переводжу. Це близько 2,5 мільйони на виборчий округ до ВР. При кошторисі перемоги на виборах по мажоритарці - десь на порядок менше. Я бачив кампанії, які вигравали за 100 тисяч.

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2,5 мільйони - це не просто величезні кошти. Це суми, які знаходяться за межами можливості заблокувати скупку у більшості регіонів країни. Головних штабістів опозиційних сил (не залежно від партійної організації) просто куплять. 100 тисяч, наприклад, - велика сума навіть для чильників БЮТ чи опоплатформи. Те ж саме відноситься до МВС. Не залежно від дій і команд Авакова.

Що маємо? Великий ризик купівлі близько 20% електорату, що прийде на вибори у першому турі і вихід Порошенка у другий тур.

Далі пряма очна дуель з, вірогідно, Тимошенко. Де з 20% скуплених голосів шанси Порошенка виглядають дуже суттєвими...

Для чого це пишу? Просто для інформування і початку роботи з осмислення: "Що з цим робити?"

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Автор
Анатолій ВелімовскійАнатолій Велімовскій
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Анатолія Велімовського
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Volodin Dima
Volodin Dima
По многим каналам пошла информация что автор - ..... (придумать вариант). И не доверять ей нельзя.
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Volodin Dima
Volodin Dima
Я вам больше скажу, в сети уже рассылают сообщения, что бюджетники уже заранее подписывают бюллетени под угрозой увольнения. И авторам постов плевать на то, что еще не все подали заявки в кандидаты в президенты (и лично Порошенко), еще не известны вообще все учасники. А у них уже бюллетени напечатаны. Но многие дебилы уже верят. А некоторые постят про 0,5 миллиардов на подкуп голосов.
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Medved George
Medved George
А зачем Петру выходить во второй тур - он в первом выиграет! Ты что сомневаешься, глупенький! Это ж надо такую чушь придумать, признайся, Юльке под коксом привиделось?
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