Команда Зеленського не рве договори з РФ? У МЗС дали відповідь

Процес анулювання договорів, укладених між Україною і Росією у рамках СНД, не припинявся.

Про це зазначається в офіційній відповіді пресслужби Міністерства закордонних справ України на інформаційний запит OBOZREVATEL. "Тривалість процесу перегляду договірно-правової бази з РФ та СНД викликана кількома об'єктивними чинниками", – зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

"Робота з глибокої інвентаризації та узгодження договірно-правової бази з РФ та СНД із сучасними національними інтересами України не припинялася", – наголосили в МЗС.

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Той факт, що цей процес здійснюється досить довго, у пресслужбі пояснили низкою об'єктивних факторів, зокрема "необхідністю дотримання всіх процедур, передбачених цими угодами для їхнього припинення, та процесом формування органів державної влади після президентських та парламентських виборів в Україні".

Водночас в МЗС запевнили: "Після завершення процесу формування нового керівництва усіх причетних державних установ, інвентаризацію договірно-правової бази з РФ і СНД та припинення чинності тих угод, які більше не відповідають інтересам України, буде продовжено".

Нагадаємо, видання "Коммерсант" звернуло увагу на той факт, що після зміни влади в країні фактично призупинено процес денонсації угод із Російською Федерацією і з СНД. Так, станом на листопад 2018 року, як повідомив тодішній глава МЗС Павло Клімкін, було денонсовано 48 документів із близько 400.

Як писав OBOZREVATEL, 21 вересня 2018 року Україна офіційно повідомила Росію про розірвання Договору про дружбу.

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