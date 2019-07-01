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Команда Порошенка нікому не дозволить паралізувати армію і зруйнувати підтримку України – Герасимов

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Після 21 квітня реваншисти переходять всі червоні лінії. Атакується фундамент української державності, значно зміцнений командою Петра Порошенка за останні п’ять років: армія, мова, українська церква, а ще декомунізація, люстрація, енергетична незалежність та інші здобутки.

Про це під час виступу на Погоджувальній раді ВР заявив голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, повідомляє прес-служба "Європейської солідарності".

Він, зокрема, наголосив, що дії реваншистів завдають ударів в спину українській армії. "Нещодавні обшуки в Міністерстві оборони та у "волонтерського десанту", який у 2014 поламав десятки корупційних схем, повністю паралізували постачання до армії бронежилетів, касок і зимової форми. Армію у стан 2014 року прагнуть повернути наші вороги, але коли це починає робити замість них українська влада, то виникає питання, чиї інтереси вона відстоює?" – підкреслив голова фракції.

Артур Герасимов

Артур Герасимов

Сайт партії "Європейська солідарність"

"Тепер от Путін посилається на слова нового начальника українського Генштабу (Хомчака), який нібито назвав провокацією мирний прохід українських кораблів з української Одеси до українського Маріуполя. І це при тому, що Міжнародний трибунал з морського права повністю став на бік України, зобов’язавши повернути наших військових. Шановна нова владо, пройшло вже декілька днів – де спростування?! Ми нікому не дамо права називати наших героїв-моряків злочинцями. Вони мають бути беззастережно звільнені відповідно до рішення міжнародного трибуналу. Все інше – це зрада національних інтересів. А злочинці – це Кремль", – додав Герасимов.

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Усе це, на переконання голови фракції, – невід’ємні частини воєнно-політичної атаки Кремля на незалежну Україну.

"Ключовий удар завдається по Петру Порошенку. Бо він знає як і здатен ефективно протистояти реваншу та зберегти міжнародну коаліцію на дипломатичному фронті. Тому ми бачимо, як вчорашні втікачі – прибічники Януковича – зараз повертаються в Україну і показово завалюють місцеві суди фіктивними справами проти Порошенка. Однак справа не у прізвищі Порошенка, а у тому, що нині реваншисти роблять все, щоб знову повернути Україну до статусу безправного сателіта Кремля", – наголосив парламентар.

"Кожен із позовів проти Петра Порошенка, щодо наказу про контрнаступ, завдяки якому звільнили 2/3 окупованого Донбасу, наказу про перехід кораблів в акваторію Азовського моря для захисту українських Маріуполя і Бердянська та інші справи – це справи проти України і її права на самозахист від агресора", – переконаний Герасимов.

Голова фракції також наголосив, що сьогодні головне завдання демократичного виборця – не розпорошувати голоси на непрохідні проекти, бо це грає на руку проросійським реваншистам.

"Державницька команда, яка точно буде руйнувати плани ворога – це команда "Європейської солідарності". Кожен член списку ефективно захищав Україну протягом найважчих років на своїй ділянці: в армії, волонтерством, в органах місцевого самоврядування, в парламенті, уряді. При цьому 70% списку – це затребувані суспільством нові люди, що дає унікальне поєднання досвіду і "свіжої крові", – сказав Герасимов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив про те, що порушення принципу "нічого про Україну без України" – частина російського реваншу.

Він також нагадав, що перед будь-якими контактами з Москвою наші європейські та американські партнери узгоджували позицію із президентом України.

Також лідер "Європейської солідарності" заявив про готовність допомогти президенту Зеленському. "Нам категорично неприйнятна позиція "чим гірше – тим краще". Якщо треба допомогти зв'язками, авторитетом, порадами, розробкою стратегії – ми завжди готові", – заявив Порошенко.

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Особи
Петро ПорошенкоАртур Герасимов
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Реванша не позволю никому!", "Все пальцы рук держу на вашем пульсе я!" - визжит Петро, и кажется ему, что он - Герасим… А ведь он - Муму. И визг его - предсмертные конвульсии. :)
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Serov Oleg
Serov Oleg
вы,хоть в раду пройдите,лузеры обдристанные...не позволят они...
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