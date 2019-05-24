Коломойський взявся за "партію мерів" Хомутинніка і Фукса

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що консультує новий всеукраїнський політичний проект, до якого увійдуть партія "Відродження" Віталія Хомутинніка, частина "Волі народу", партія мера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй справам".

Так, в інтерв'ю "УП" Коломойський повідомив, що у партію вступить величезна кількість мерів. "Ви ж розумієте, що після президентських виборів має відбутися перезавантаження тих проектів, які були неуспішні? "Відродження" було на президентських виборах, вступило благородно до 1%", — сказав він.

Проект також підтримує путінський олігарх Павло Фукс. У ньому бере участь і його близький друг Геннадій Адольфович Кернес — мер Харкова, член команди Петра Порошенка.

Ігор Коломойський "112"

Коломойський розповів, що у нього вже була зустріч із Хомутинніком і Фуксом. "У нас є спільні питання. Є комерційні питання, є політичні. Чули, оголосили про те, що новий політичний проект створюється?" — сказав він.

За його словами, проект вимагає об'єднання, більш розширеного розуміння ідеології: "Не просто клуб за інтересами, а якоїсь насиченості. Я завжди говорив, що я симпатик "Відродження".

Участь Фукса Коломойський пояснює дружбою з Кернесом.

"Фукс сам особисто на вибори не йде. Але він зацікавлений, бо там Харків має бути представлений досить солідно. І у "Відродження" багато мажоритарників по Харкову. І по Одесі так само. Є велика кількість по всій Україні", — наголосив олігарх.

Бізнесмен також розповів, що зараз для кампанії потрібно менше грошей, ніж раніше.

"Не треба давати гроші. Ви зрозумійте, приклад останньої кампанії Зеленського, думаю ви в курсі справи, він показав, що це низькобюджетна кампанія. Сьогодні виборці голосують не за гроші. І гроші в принципі не потрібні. Тільки на рекламну кампанію — на телебачення, зовнішню рекламу", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хомутиннік разом із Фуксом створили нову політичну партію "Довіряй справам", куди увійшли мер Одеси Геннадій Труханов і глава Харкова Геннадій Кернес.

Також російський олігарх Павло Фукс хоче стати тіньовим "смотрящим" свого рідного міста Харкова і визначається з кандидатурою губернатора області. Головним претендентом на цю посаду нібито є перший заступник мера Харкова Геннадія Кернеса — Ігор Терехов.

Зазначимо, що Фукс не має законних підстав перебувати у статусі громадянина України, оскільки заволодів документами обманним шляхом.

Крім того, Фукс розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти глави редради OBOZREVATEL Михайла Бродського через те, що ЗМІ опублікувало низку резонансних статей про те, як олігарх провернув хитру схему з боргами Київського метрополітену.

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