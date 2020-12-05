Колишній політв'язень Кремля Сущенко став першим заступником голови Черкаської облради

Колишній політв’язень Кремля, журналіст Роман Сущенко, який очолює команду партії "Європейська Солідарність" на Черкащині, обраний першим заступником голови обласної ради. Його кандидатуру підтримали 38 депутатів.

"Для мене особисто та для моїх однопартійців це не лише тріумфальне рішення, несподівана зміна ритму життя та кар’єри, нове джерело знань, простір удосконалення розумових здібностей, зміцнення рефлексів та розширення можливостей інтуїції, а й нове, непросте випробування та велика відповідальність", – написав Роман Сущенко у Facebook.

"Для політичної партії "Європейська Солідарність" це знакова і надзвичайно важлива подія. Її перебіг засвідчив високу довіру не лише серед електорату партії, нагадаю, що це 33 461 виборець, бюлетені яких визнали дійсними, а й яскраво продемонстрував якісну зміну політичних настроїв серед місцевих еліт на користь "Європейської Солідарності". Еліт, яким довіряє та яких підтримує майже 40% активних виборців Черкащини", – зазначив політик.

"Дякую депутатам фракції "Європейська Солідарність" за монолітну єдність, зразкову демонстрацію партійної дисципліни, креативність та винахідливість під час ведення складних перемовин з партнерами, уміння переконувати опонентів та майстер-клас новачкам у політиці, які швидко вчаться", – відзначив він.

"Дякую депутатам усіх політичних партій, які підтримали кандидатуру "Європейської Солідарності" на посаду першого заступника голови Черкаської обласної ради, а також тим, які хотіли, але не змогли цього зробити з різних причин. З повагою ставлюся до кожного вашого вибору", – підкреслив Сущенко.

Він також подякував журналістам, блогерам, фотокореспондентам та відеоператорам, які висвітлювали перебіг сесії ради за увагу та професійну роботу в інтересах громадськості.

У фракції "Європейська Солідарність" у Черкаській обласній раді, яку очолив Віталій Коваль, 9 депутатів: Роман Сущенко, Оксана Циганок, Віталій Коваль, Олександр Радуцький, Наталія Качан, В‘ячеслав Бабенко, Михайло Грабовський, Сергій Буцько, Віктор Погорілий.

Депутати подякували виборцям, яку віддали голоси за команду "Європейської Солідарності" на Черкащині.

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