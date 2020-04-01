Екснардеп Олександр Пресман: чергові ляльководи обдурили народ із землею

Досить емоційно відреагував на ухвалення Закону про землю народний депутат України двох скликань від Одеської області Олександр Пресман. Він звинуватив нинішнього нардепа від 139 виборчого округу, члена партії "Слуга народу" Ігоря Васильківського і тих, хто стоїть за політиком у відвертій зраді і продажу не просто землі, а продажу держави України.

Як повідомляє Трибуна, він називає персоналії, які, на думку Олександра Пресмана, керують Ігорем Васильківським, а значить, безпосередньо винні у здачі національних інтересів країни.

Олександра Пресман Трибуна

"Питання до Вас, Сергію Рафаїловичу Гриневецький. Це не Ви обібрали все сільське господарство області на догоду братові, коли були губернатором? Вам потрібен ринок землі, щоб брат скупив те, що не вдалося відняти у непокірних? Два тижні тому були виділені мільйони гривень з обласного бюджету на розвиток гандболу в області. А Одеську федерацію гандболу не Ви очолюєте? І в минулому році був мільйон. А в чому розвиток гандболу? У Ваших закордонних поїздках з "командою ветеранів"? Ви забезпечуєте здоровий спосіб життя свій і своїх друзів за рахунок жителів області? І будете продовжувати "розвиток" на гроші з бюджету під час коронавірусу? А Ваш зять і агітатор Григорій Мельниченко, який викрадав людей і оквитковував рибалок на бетонному причалі, збудованому з Вашою допомогою? Він збирається купити землі заповідника? Це обіцяли вам Слуги народу?" – відзначає Олександр Пресман.

Серед тих, хто стоїть за зрадою українського народу Олександр Пресман називає місцевого магната Ігоря Учителя: "Питання до Вас, Ігоре Леонідовичу Учитель. Це не Ви крали і крадете на газі, обманюючи жителів області? Це не Ви звинувачуєтеся в ухиленні від сплати податків більше ніж на тринадцять мільйонів гривень від фіктивних угод "Блек Сі Рів'єри". А пожежа на "Гагарін Плаза", яка ледь не згоріла в 2015 році, виявила Вашу вину як забудовника? Ви хотіли за допомогою "слуг" прикрити шлейф скандалів? А Ваш посіпака Ковбасюк, який піарить неробу-депутата, який не з'являється в окрузі, вже добре нажився на проєктах "Рів'єри"?"

"Питання до Вас, Олеже Кутателадзе й Андрію Ставніцер. Ви мрієте підім'яти під себе порт "Південний", збільшуючи свій прибуток за рахунок зменшення прибутку держави. Вам потрібні "слуги", щоб прихопити територію державного порту? Ви "очолили" боротьбу з коронавірусом, поливаючи на сторінках Фейсбуку брудом нового губернатора? Так це ж ви просували людей без досвіду і знань на державні посади. А скарги лікарів на одноразові целофанові комбінезони замість обіцяних захисних костюмів у лікарнях міста – це чия робота, не знаєте? Вашого штабу чи просунутих вами "слуг"?

Ви підтримали "слуг" своїм авторитетом, ресурсами. Ви переслідували свої особисті не цілком законні цілі. І ви привели їх до перемоги, а значить – до голосування за продаж земель сільськогосподарського призначення. Як вам спалося сьогодні, коли національне багатство України стало товаром, як мішок картоплі, а державу – просунуті вами хлопчики зіштовхують у прірву? Або розраховуєте погріти руки на вигідних угодах, скуповуючи у бідняків їхні гектари?" – запитує Олександр Пресман.

Політик упевнений, що народ України обдурили чергові ляльководи, які під маркою Слуг народу протягли до Верховної Ради безмозку біомасу, здатну лише голосувати за вказівкою згори. Вони нічого не зробили для українського народу. Навпаки, за неповний рік свого правління завдали країні більш важку втрату, ніж команда Порошенка за п'ять попередніх років. "Невже ви голосували за те, щоб стати заручниками порушників Конституції? За тих, хто створює умови, в яких ви будете змушені продавати свої земельні ділянки, щоб не померти від голоду?" – звертається політик до жителів регіону зі своєї особистої сторінки в соціальній мережі Фейсбук.

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