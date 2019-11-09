Головна Новини
9 листопада • оновлено в 20:41
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Коли в Кабміні "полетять голови": Верещук прояснила чутки про відставки

1.5т Читати матеріал російською

Перші відставки в Кабінеті міністрів України Олексія Гончарука можуть відбутися не раніше початку 2020 року.

Таке припущення висловила в ефірі ObozTV народна депутатка від фракції "Слуга народу", представниця Кабміну у Верховній Раді Ірина Верещук. На її думку, найбільше "ризикують" міністри, від яких залежить опалювальний сезон.

За інформацією Верещук, чутки про можливі відставки в уряді найближчим часом не мають під собою підстав.

"Я жодного разу не чула – ні в будівлі уряду, ні поза нею – про жодні швидкі відставки. Якщо вони і стануться, то я думаю, це буде після Нового року. До Нового року, на мою думку, жодних змін не відбудеться" , – сказала депутатка.

Засідання Кабміну під керівництвом прем'єр-міністра Олексія Гончарука

Засідання Кабміну під керівництвом прем'єр-міністра Олексія Гончарука

facebook.com/KabminUA

Новини
"Будемо прощатися": президент назвав крайній термін для уряду Гончарука

Вона не виключила, що ймовірність відставок пов'язана з тим, наскільки успішно Україна пройде опалювальний сезон.

"Як ми будемо закінчувати опалювальний сезон – залежить від того, як уряд справлятиметься, а профільні міністри виконуватимуть ті завдання, які ми затвердили в жовтні як план дій уряду. Їм встановили конкретний дедлайн, конкретні цілі та дали конкретні повноваження", – зазначила Верещук .

"Я кажу зараз і про тарифи, і про енергетичну безпеку, а саме про підписання контракту (про транзит російського газу. – Ред.). Думаю, тут будуть основні ризиковані моменти", – уточнила вона.

Опалювальний сезон в Україні стартував. Але тепло є ще не скрізь

Опалювальний сезон в Україні стартував. Але тепло є ще не скрізь

facebook.com/MinregionUkraine

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня 2019 року в Україні стартував опалювальний сезон. Станом на 7 листопада 100% житлових і соціальних об'єктів підключені тільки в п'яти областях. Мешканці двох областей – Херсонської та Чернівецької – залишаються без тепла в будинках.

При цьому Україна досі не вирішила з Росією питання про транзит газу, контракт на який закінчується з 1 січня 2020 року. Як попередив в ефірі ObozTV експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук, імовірна зупинка транзиту російського газу обернеться негативними наслідками як для української промисловості, так і для пересічних споживачів.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини ObozTV План дій Кабміну Опалювальний сезон в Україні Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Ірина Верещук Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України транзит газу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Верещук така сама йоб....на всю голову як Ганна Герман , і схожі як дві каплі мочі
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel