Коли в Кабміні "полетять голови": Верещук прояснила чутки про відставки

Перші відставки в Кабінеті міністрів України Олексія Гончарука можуть відбутися не раніше початку 2020 року.

Таке припущення висловила в ефірі ObozTV народна депутатка від фракції "Слуга народу", представниця Кабміну у Верховній Раді Ірина Верещук. На її думку, найбільше "ризикують" міністри, від яких залежить опалювальний сезон.

За інформацією Верещук, чутки про можливі відставки в уряді найближчим часом не мають під собою підстав.

"Я жодного разу не чула – ні в будівлі уряду, ні поза нею – про жодні швидкі відставки. Якщо вони і стануться, то я думаю, це буде після Нового року. До Нового року, на мою думку, жодних змін не відбудеться" , – сказала депутатка.

Засідання Кабміну під керівництвом прем'єр-міністра Олексія Гончарука facebook.com/KabminUA

Вона не виключила, що ймовірність відставок пов'язана з тим, наскільки успішно Україна пройде опалювальний сезон.

"Як ми будемо закінчувати опалювальний сезон – залежить від того, як уряд справлятиметься, а профільні міністри виконуватимуть ті завдання, які ми затвердили в жовтні як план дій уряду. Їм встановили конкретний дедлайн, конкретні цілі та дали конкретні повноваження", – зазначила Верещук .

"Я кажу зараз і про тарифи, і про енергетичну безпеку, а саме про підписання контракту (про транзит російського газу. – Ред.). Думаю, тут будуть основні ризиковані моменти", – уточнила вона.

Опалювальний сезон в Україні стартував. Але тепло є ще не скрізь facebook.com/MinregionUkraine

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня 2019 року в Україні стартував опалювальний сезон. Станом на 7 листопада 100% житлових і соціальних об'єктів підключені тільки в п'яти областях. Мешканці двох областей – Херсонської та Чернівецької – залишаються без тепла в будинках.

При цьому Україна досі не вирішила з Росією питання про транзит газу, контракт на який закінчується з 1 січня 2020 року. Як попередив в ефірі ObozTV експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук, імовірна зупинка транзиту російського газу обернеться негативними наслідками як для української промисловості, так і для пересічних споживачів.

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