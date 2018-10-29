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Джон Сміт
Джон Сміт
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Клоун считает себя альтернативой Порошенко

6.2тЧитати матеріал російською

Петрушка Зеленский смищно гыгыкает над Порошенко и играет сценку с выдвижением себя на пост президента.

Клоун реально считает себя альтернативой Порошенко. Паяц на поводке у олигарха. Придворный шут. Никто. Реально считает, что он более достойный чем, человек добившийся санкций, безвиза, автокефалии, построивший Армию, давший на нее сотни миллионов своих гривен.

Я уверен, что для этого ничтожества, извинявшегося перед Кадыровым, это пустой звук и он реально считает себя лучше человека, который не прогнулся под Путина, а погнул того (всем неверующим - к свидетельству Француа Олланда).

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Боевой клоун Путина: сага о пулеметчике

Главнокомандующего во время войны поднимает на смех мыша, которая извинялась перед кадыровым. Извинялась уже после начала войны. После того, как кадыров заслал своих боевиков в Украину и те отрубали руки украинским воинам за тату с тризубом. Вот перед ним извинялся Зеленский за свои шутки.

А теперь хочет быть президентом.

И какие-то уе***ы в зале этому еще хлопают.

Пи**ец.

Выбирайте его, он вам еще и в должности Президента извинится перед кадыровым.

Видео тут:

ПС. Слушайте этот заискивающий тон. Куда и улетучилась борзота. Это не над Порошенко шутить. Вот уж точно, кто не рискнет орать на Путина, так это этот трус заискивающий перед врагом.

ПС2. И да, внимание как он сразу сдает своих "технических работников". Трус тут же сдал своих подчинённых, выставил впереди себя. Вот уж этот точно защитит Украину. Куда там Порошенко.

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Автор
Джон СмітДжон Сміт
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Джона Смита
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Автор пишет хорошо, но уж явно заказно... Вопрос автору, чем конкретно клоун, на посту президента, будет уступать кондитеру (не в коем случае не уменьшаю заслуги Педро, он реально спас страну в ответственный момент и именно при нём пошли конструктивные сдвиги, плоды которых мы ощутим через несколько лет), ведь Зеленский не принимал участие в уничтожении страны под предводительством регианалов, а вспомните теперь про Порошенко времён Овоща, да и как-то быстро в 14-м зачистили информацию о создателях партии Регионов, а если хорошо покопаться, то липетский Рошен цветочки..
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