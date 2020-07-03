Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна сказала, що хотіла "розправитися" з виключеним із фракції "Слуга народу" народним депутатом Антоном Поляковим за образи.

Про це політкиня заявила в інтерв'ю ISLND TV, коментуючи поведінку нардепа від групи "За майбутнє" під час програми на телеканалі ZIK, куди раніше запросили Клітіну. Інтерв'ю було опубліковано в YouTube (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Нагадаємо, саме Поляков у листопаді 2019 року запустив інформацію про те, що жінка нібито отримала свою посаду в Кабміні через ліжко.

Про участь Клітіної в програмі ZIK її запитав журналіст Сергій Іванов. Він розповів, що не витримав і не зміг подивитися ефір, оскільки ведучі й деякі гості поводилися неналежно. Зокрема, в програмі неодноразово акцентували на зовнішності Клітіної і навіть запустили "соцопитування" про те, чи справжні у жінки груди.

Скрін ефіру

Іванов запитав, чому політкиня терпіла це і не пішла. Колишня заступниця міністра відповіла:

"По-перше, мене трохи Поляков відволік. Я дуже хотіла його вбити в прямому ефірі (сміється, – ред.). Ну а як я ще можу розібратися з чоловіками в нашій країні, якщо не можу залучити їх до суду за образи? Побити або ще щось зробити, я не знаю вже, що мені робити, щоб відстояти свою честь".

"По-друге, я розумна людина. Я знаю про ці канали, кому вони належать, чому мене запрошують. Я не тупа білявка, я туди прийшла навмисне, щоб продемонструвати, які вони гидкі, продажні, мерзенні", – додала вона.

Клітіна також заявила: "Як вони до жінки ставляться – це фашизм. Нехай дивляться всі, що в нас відбувається насправді".

Вона зазначила, що намагалася "розкрити нарив у суспільстві", і сподівається, що "ця рана колись заживе".

Нагадаємо, в ефірі телеканалу ZIK багато уваги було приділено бюсту Клітіної. Вона зізналася, що зробила пластичну операцію.

Фрагмент скандальної програми:

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