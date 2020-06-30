Клітіна: хто вгадає, свої у мене груди чи ні – отримає приз

Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна пояснила запис відео в купальнику, де вона заявила про рішення створити особисту партію для "боротьби з корупцією".

В інтерв'ю "Стране" ексрадниця голови Державного космічного агентства заявила, що "не треба жінок в паранджу замотувати".

"Нехай наші чоловіки звикають, що красива жінка теж може бути розумною, рішучою і сміливою... Вибачте, а що такого в моєму вигляді? Ви що, на пляжі груди не бачили? Ну, реально", – прокоментувала вона.

На питання журналістки про те, справжні у неї груди чи ні, Клітіна відмовилася від прямої відповіді.

"Не буду відповідати. Така інформація коштує грошей. Нехай обговорюють, можуть ставки робити. Буду розігрувати приз – тому, хто вгадає, свої у мене груди чи ні", – додала вона.

Як писав OBOZREVATEL, Клітіна напередодні заявила про створення своєї партії "Україна проти корупції", записавши відео в купальнику. За її словами, вона має намір розібратися з "політичними проститут".

Також Клітіна назвала себе конкуренткою Зеленського, заявивши, що президент нібито "злякався".