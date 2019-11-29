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30 листопада • оновлено в 11:20
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Скандал із Apple і "російським" Кримом: Клімкін запустив флешмоб у відповідь

14.6т
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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців відмовитися від продукції корпорації Apple через скандал із позначенням анексованого Криму частиною Росії.

Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 29 листопада.

"Спочатку Apple почав знімати свій софт, який допомагав учасникам протесту в Гонконзі, потім позначив Крим російським. Із креативної реальності перетворився в імперію, готову до системи договірняків", – висловився дипломат.

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Клімкін запустив флешмоб після скандалу з Apple і Кримом

Клімкін запустив флешмоб після скандалу з Apple і Кримом

"Це буде тривати і з іншими брендами, якщо ми не дістанемо Apple. Слабо відмовитися? Давайте запустимо драйв-кампанію "я відмовився від Apple". Пишіть про це в Twitter і Facebook, тегайте Apple, вказуйте, чому ви вирішили так зробити. Подивимося, що з цього вийде. Такий бренд не може бути номером 1", – написав Клімкін.

Дипломат нагадав, що свого часу в кампанію #kyivnotkiev теж не вірили, однак безліч авторитетних іноземних видань, аеропортів та інших установ уже перейменували українську столицю.

"Ось і побачимо, хто готовий, а хто просто такпоговорити", – підсумував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Apple рішення назвати Крим російським аргументували тим, що компанія не хотіла мати справу з претензіями Москви.

  • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко жорстко відреагував на рішення компанії Apple змінити територіальну приналежність незаконно анексованого Криму на російську.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Теги
Apple Крим
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Коментарі
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Ронович Рон
Ронович Рон
Не было Айфона , теперь захотелось, а дурачок умеет делать рекламу
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0
Он Алекс
Он Алекс
Американская компания Apple может уйти с рoссийскoгo рынка из-за принятoгo Госдумой закона o запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения (ПО)...
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1
3
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Да ты ж мой пупсик! Точно. Классный флешмоб. Вообще-то продажи Apple на Украине и так падают, но зато теперь можно прикрыться - мол, я не покупаю продукцию Apple не потому что нищeбpoд, а потому что участвую в флешмобе.
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