Скандал із Apple і "російським" Кримом: Клімкін запустив флешмоб у відповідь

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців відмовитися від продукції корпорації Apple через скандал із позначенням анексованого Криму частиною Росії.

Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 29 листопада.

"Спочатку Apple почав знімати свій софт, який допомагав учасникам протесту в Гонконзі, потім позначив Крим російським. Із креативної реальності перетворився в імперію, готову до системи договірняків", – висловився дипломат.

Клімкін запустив флешмоб після скандалу з Apple і Кримом

"Це буде тривати і з іншими брендами, якщо ми не дістанемо Apple. Слабо відмовитися? Давайте запустимо драйв-кампанію "я відмовився від Apple". Пишіть про це в Twitter і Facebook, тегайте Apple, вказуйте, чому ви вирішили так зробити. Подивимося, що з цього вийде. Такий бренд не може бути номером 1", – написав Клімкін.

Дипломат нагадав, що свого часу в кампанію #kyivnotkiev теж не вірили, однак безліч авторитетних іноземних видань, аеропортів та інших установ уже перейменували українську столицю.

"Ось і побачимо, хто готовий, а хто просто так – поговорити", – підсумував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Apple рішення назвати Крим російським аргументували тим, що компанія не хотіла мати справу з претензіями Москви.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко жорстко відреагував на рішення компанії Apple змінити територіальну приналежність незаконно анексованого Криму на російську.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!