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11 травня • оновлено в 10:38
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Клімкін "заборонив" Росії відзначати День перемоги: в росЗМІ спалахнув ажіотаж

4.7т
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Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація й надалі розв'язує війни, а тому вона не в праві відзначати День перемоги над нацизмом.

Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця). Водночас його слова викликали бурхливу реакцію у росЗМІ.

"Нам за будь-яких умов не потрібно віддавати Росії перемогу над нацизмом, оскільки вона намагається взяти її в заручники і забрати у нас. Я вважаю, що РФ взагалі не має морального права святкувати це свято, тому що головний принцип і нашої, і європейської пам'яті – це "Ніколи знову". А Росія використовує цей день для того, щоб мобілізувати і розкручувати на нові війни, такі як у нас, такі як в Грузії, і взагалі будувати абсолютну нову модель", – висловився український дипломат.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

Крім цього, він підкреслив, що українцям варто бути пильними, аби не піддаватися на московські провокації з історією, якими намагаються "роз’єднувати" народ України.

"Маємо просто розуміти: всі українці, які загинули у війнах, і не важливо на стороні яких імперій вони боролися – просто така була історія, і в нашій історії було багато складних моментів – вони реально віддали свої життя за Україну. Тут потрібно поставити крапку і дуже послідовно, якщо хочете, вести цю історичну війну з Росією. І її потрібно виграти", – пояснив Клімкін.

Реакція росЗМІ

Реакція росЗМІ

Скриншот

У російських медіа одразу відреагували на таке висловлювання українського дипломата, обурившись тому, що він "відмовив РФ у праві" відзначати День перемоги над нацизмом. Там підкреслили, що в Україні основні святкові заходи щодо цієї події проходять 8 травня, коли відзначається День пам’яті і примирення. Водночас ще раз підкреслили позицію РФ, заявивши, що деякі країни нібито намагаються переписати історію, аби "змусити Росію виправдовуватися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МЗС Росії обурилися через те, що в Білому домі США і Великобританію назвали переможцями нацизму у Другій світовій війні, забувши про СРСР.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Російсько-український конфлікт Друга світова війна
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Тег
ЗМІ
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Наша чугунелла, проснувшись после очередной пьянки, внезапно решила пё,рнуть, а вдруг заметят и вспомнят? ))
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Современная шароварня вообще, никакого отошения не имеет к победе над нацизмом
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
манкурт с отрофированными мозгами после лоботомии. Опять этот умалишённый из жёлтого дома сбежал.
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