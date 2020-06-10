Ексглава МЗС Павло Клімкін не згоден з думкою президента Володимира Зеленського щодо того, що росіянам в майбутньому буде соромно за окупацію Криму.

У Twitter дипломат висловив думку, що в своєму висловлюванні глава держави дивиться на світ в "рожевих окулярах".

Зеленський раніше заявив, що півострів обов'язково повернеться під контроль України, оскільки "без повернення Криму не буде єднання і можливості нормально, відверто і дружно спілкуватися майбутнім поколінням українців і росіян".

"Володимир Зеленський говорить, що росіянам буде соромно за окупацію Криму. Не в цій Росії, не потрібно дивитися на світ через рожеві окуляри. Крим можна тільки відібрати – ніхто в Росії добровільно його не віддасть", – заперечив Клімкін.

Клімкін і Зеленський

Володимир Зеленський каже, что росіянам буде соромно за окупацію Криму. Чи не в Цій России, чи не нужно Дивитися на світ через рожеві окуляри. Крим можна только відібраті - ніхто в России добровільно его НЕ віддасть. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський розкрив плани щодо повернення Криму. Він уточнив, що для цього потрібні нові міжнародні майданчики, раз Росія не хоче обговорювати це питання в рамках "Мінського процесу".

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