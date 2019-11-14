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14 листопада • оновлено в 20:15
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"Піднімає ставки": Клімкін сказав, коли Путін закінчить війну на Донбасі

2.7т
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Президент Росії Володимир Путін може погодитися зупинити війну на Донбасі тільки під час переговорів зі США і Заходом.

Про це в ефірі програми "Хроніки неоголошеної війни" заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

"Якщо це припинення активних бойових дій – це стратегія. Путін може ухвалити таке рішення тільки в рамках ширшої домовленості, у першу чергу зі Сполученими Штатами і Європою", – припустив він.

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Клімкін сказав, коли Путін закінчить війну на Донбасі

Клімкін сказав, коли Путін закінчить війну на Донбасі

liga.net

На думку Клімкіна, Путін відтягує "нормандський саміт", щоб підняти ставки і натиснути на суспільство. "Його мета – щоб України не було. Плюс він не знає, хто буде з американської сторони виконувати домовленості", – додав він.

Ексміністр заявив, що Путін буде грати далі. "Його інтерес у тому, щоб налаштовувати суспільство, поляризувати його", – пояснив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімкін заявив, що Путін після завершення активної фази війни на Донбасі візьметься за південь України.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Павло Клімкін Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Пигин Макс
Пигин Макс
А ещё он обвинил на весь мир Россию в убийстве Бабченки. Вобщем достойный человек)))))
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
А Портников иной план Путина раскрыл. Вы там уж определитесь в планах.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Климкин сказал...звучит как начало анекдота.
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