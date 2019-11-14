"Піднімає ставки": Клімкін сказав, коли Путін закінчить війну на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін може погодитися зупинити війну на Донбасі тільки під час переговорів зі США і Заходом.
Про це в ефірі програми "Хроніки неоголошеної війни" заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).
"Якщо це припинення активних бойових дій – це стратегія. Путін може ухвалити таке рішення тільки в рамках ширшої домовленості, у першу чергу зі Сполученими Штатами і Європою", – припустив він.
Клімкін сказав, коли Путін закінчить війну на Донбасі
liga.net
На думку Клімкіна, Путін відтягує "нормандський саміт", щоб підняти ставки і натиснути на суспільство. "Його мета – щоб України не було. Плюс він не знає, хто буде з американської сторони виконувати домовленості", – додав він.
Ексміністр заявив, що Путін буде грати далі. "Його інтерес у тому, щоб налаштовувати суспільство, поляризувати його", – пояснив дипломат.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімкін заявив, що Путін після завершення активної фази війни на Донбасі візьметься за південь України.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".