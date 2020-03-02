Клімкін озвучив найбільшу небезпеку на Донбасі

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що видача Росією за спрощеною процедурою паспортів жителям окремих районів Донецької та Луганської областей нині становить найбільшу небезпеку для нашої країни на Донбасі.

До того ж, за його словами, це відбувається не тільки на окупованих, а й на підконтрольних українській владі територіях. Такою думкою він поділився в інтерв’ю "Главкому".

"З найнебезпечнішого, що зараз відбувається на Донбасі, – Росія видає паспорти. Причім, і на нашій території теж. Вона офіційно каже, що на кінець минулого року видала вже понад 200 тис. документів. Якщо динаміка збережеться, то на кінець цього року там буде пів мільйона російських громадян", – зауважив ексміністр.

Клімкін вважає, що видача Росією паспортів жителям ОРДЛО – найнебезпечніше, що нині відбувається на Донбасі

Він підкреслив, що відповідно до концепції Росії, яка незабаром ще й буде внесена в конституцію країни-агресорки, РФ матиме змогу захищати інтереси російських громадян на свій розсуд.

Тобто, наголосив Кімкін, зможе "мілітарно або гібридно" втручатися в справи України.

"Чи змінює це взагалі всю логіку Мінських домовленостей? Однозначно – так. Чи змінює це можливу логіку реінтеграції Донбасу? Сто відсотків!" – підсумував ексміністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Колишній глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що президента Росії Володимира Путіна цілком влаштовує нинішня ситуація на Донбасі, оскільки вона є стримувальним фактором для всього подальшого розвитку України.

Водночас він додав, що Путіна не задовольнять домовленості щодо Донбасу лише з Євросоюзом, оскільки санкції щодо олігархів та безпека Росії залежать від США.

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