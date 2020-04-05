Клімкін назвав наступну після Донбасу ціль Путіна в Україні

Країна-агресор Росія на чолі з президентом Володимира Путіна прагне захопити не тільки східні області України, що робить нині на Донбасі.

Наступною ціллю російського лідера має стати і весь південь нашої країни, вважає ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Про це він заявив в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Південь йому набагато потрібніший. Але в нього набагато інше розуміння півдня: для нього це "Новоросія" – Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, щонайменше", – сказав політик.

Клімкін вважає, що Путін прагне захопити і південь України

За його словами, у такий спосіб Путін зможе контролювати чи навіть домінувати у Чорному морі, а також зробити коридори на суші.

"І не тільки Крим, а й Придністров’я, Молдову – замикає все, свою державу", – вважає ексміністр.

Він додав, що після вирішення питань інфраструктури, води, портів та інших комунікацій, глава РФ зможе повністю "відсікти" Україну від моря.

"І Харків теж. Але реальна небезпека – це південь, туди він прийде найпершими. І те, що там спершу будуть дестабілізаційні речі, а потім якісь інші операції – це сто відсотків", – підсумував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна не зможе нормалізувати відносини з країною-агресором Росією і закінчити війну, оскільки існує "два президенти РФ Путіни" – фізичний і колективний.

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