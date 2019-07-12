Кличко розповів, кого Зеленський хоче поставити біля керма КМДА

Власник мережі МАФів у Києві, кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Андрій Холодов навмисне поширює інформацію, що дискредитує мера Києва Віталія Кличка. Не виключено, що він може претендувати на посаду голови Київського міської державної адміністрації.

Про це Кличко розповів в інтерв'ю theBabel, коментуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського про поділ обов'язків мера Києва і голови КМДА.

"Один із МАФовиків і великих мереживиків Києва йде в парламент за списком "Слуги народу". Вони поширюють інформацію про те, що Кличко бореться проти малого і середнього бізнесу, знищує робочі місця. Насправді, я приводжу Київ до ладу. У 2014 році в спадок нам дісталися 20 тисяч МАФів, зараз їх шість тисяч. Дуже великий опір. На цій посаді я не Дід Мороз і не новорічна ялинка – подобатися всім не буду", – сказав очільник столиці.

Віталій Кличко "5 канал"

На питання журналіста про те, чи має він на увазі Андрія Холодова, Кличко відповів, що у нього "унікальна інтуїція". Крім того, він натякнув, що не вважає безпідставними чутки про те, що Холодов мітить у крісло очільника КМДА.

"Охочих зайняти посаду голови КМДА, як я вже говорив, багато. Але розділяти цю посаду з функціями мера не можна", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко вже говорив, що поділ повноважень обраного киянами мера і голови КМДА є позбавленням столиці місцевого самоврядування. Він дорікнув Зеленському поверненням старих методів Януковича.

Крім того, він зазначив, що, просуваючи ініціативу про поділ обов'язків мера Києва і голови Київської міської державної адміністрації, Зеленський не повинен забувати, з чого починався Майдан. Адже першими його підтримали саме жителі української столиці.

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