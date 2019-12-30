Кличко привітав киян мультиком з Новим роком

Мер Києва Віталій Кличко привітав жителів і гостей столиці з наступаючим 2020 роком, опублікувавши на своїй сторінці в соціальних мережах мультик.

У невеликому ролику столичний голова зображений у костюмі Діда Мороза, який на паровозі пролітає над Києвом і "скидає" на нього освітлення, пішохідний міст, а також Шулявський шляхопровід.

"Друзі! Напередодні Нового року хочу побажати всім миру, любові, казкового настрою і впевненого оптимізму. Дякую тим, хто допомагав, і тим, хто критикував. Конструктивну критику сприймаю як підказку. Все, що ми зробили в цьому році в місті, ми зробили всі разом – з киянами і для киян. І вірте: чудеса у своєму житті творимо ми самі", - написав у підпису до відео Кличко.

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