Кличко подав до суду на Богдана і Кабмін через своє звільнення

Мер Києва Віталій Кличко подав позов проти глави Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомив адвокат Кличка Олексій Шевчук, передає theБабель. Зокрема мова йде про можливе перевищення повноважень Богданом, коли він направив до Кабінету міністрів листа, що стало підставою для уряду розглянути подання про звільнення Кличко з посади голови КМДА. За словами адвоката, у таких діях глави ОП вбачаються ознаки кримінального злочину.

"Тобто Кабінет міністрів розглядав те, що було внесено в незаконний спосіб, і якщо президент сьогодні підпише цей спектакль, він може стати співучасником цього злочину", – пояснив захисник.

Віталій Кличко і Андрій Богдан

Шевчук додав, що якщо суд підтвердить наявність ознак злочину у відправці Богданом згаданого листа, захист Кличка буде звертатися до правоохоронних органів з відповідними заявами.

Крім того, захист мера подав ще один позов, в якому вимагає визнати протиправними дії уряду щодо внесення президенту пропозиції про звільнення Кличко і просить скасувати відповідну пропозицію прем`єр-міністра Олексія Гончарука.

Як писав OBOZREVATEL:

нардеп Олександр Ткаченко заявив, що підтримує пропозицію депутатів Київради і їх звернення до президента України про проведення аудиту роботи чинного мера Віталія Кличка і всіх підпорядкованих структур.

Нагадаємо, Кабмін за закритими дверима підтримав звільнення голови КМДА Віталія Кличка.

Сам Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб в столиці було двовладдя. Але, за його словами, звільнити його можуть тільки кияни.

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