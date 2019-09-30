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2 жовтня • оновлено в 19:29
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Кличко подав до суду на Богдана і Кабмін через своє звільнення

2.5т Читати матеріал російською

Мер Києва Віталій Кличко подав позов проти глави Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомив адвокат Кличка Олексій Шевчук, передає theБабель. Зокрема мова йде про можливе перевищення повноважень Богданом, коли він направив до Кабінету міністрів листа, що стало підставою для уряду розглянути подання про звільнення Кличко з посади голови КМДА. За словами адвоката, у таких діях глави ОП вбачаються ознаки кримінального злочину.

"Тобто Кабінет міністрів розглядав те, що було внесено в незаконний спосіб, і якщо президент сьогодні підпише цей спектакль, він може стати співучасником цього злочину", – пояснив захисник.

Віталій Кличко і Андрій Богдан

Віталій Кличко і Андрій Богдан

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Шевчук додав, що якщо суд підтвердить наявність ознак злочину у відправці Богданом згаданого листа, захист Кличка буде звертатися до правоохоронних органів з відповідними заявами.

Крім того, захист мера подав ще один позов, в якому вимагає визнати протиправними дії уряду щодо внесення президенту пропозиції про звільнення Кличко і просить скасувати відповідну пропозицію прем`єр-міністра Олексія Гончарука.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Віталій Кличко Андрій Богдан Олексій Гончарук
Місце
Україна Київ
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Богдана спрашивают: -Почему уволили Данилюка? -Он занимался кнопкодавством в Совбезе.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Обычно власть требует не раскачивать лодку. Мэр Кличко требует не раскачивать велосипед.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Что, Виталя, поделаешь? Жизнь она такая: "Если шарик лопнул, его уже не надуешь. Вернее надуешь, но другой."
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