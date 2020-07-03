Нардеп від "Опозиційної платформи – за життя" Ілля Кива на засіданні Верховної Ради листувався з абонентом "Яна Блядінська".

Як передає "Цензор.нет", жінка відправила парламентарієві фото дитини, а у відповідь отримала повідомлення про витрати нардепа.

"3000 тобі + 7500 табір + 5 Діма +1000 твоя мама. 16 000 – витрачені гроші на цьому тижні на тебе. Утримання і знаходження охоронця 1500 – щотижня + щомісячна зарплата + оплата оренди будинку", – писав Кива.

Кива попався на листуванні з жінкою. Фото - Цензор.нет

Під час листування нардепу прийшло сповіщення від російського Telegram-каналу "Models market channel". Як передає джерело, це "агентство побачень з моделями" і щоб приєднатися до каналу, потрібно відправити його творцям $500, а щоб стати "ультра-топ клієнтом" – $1500.

Кива попався на листуванні з жінкою. Фото - Цензор.нет

Кива попався на листуванні з жінкою. Фото - Цензор.нет

Як писав OBOZREVATEL, нардепи від "Слуги народу" 30 червня обговорювали "алкопаті" на засіданні Ради, в мережу потрапило їхнє листування.