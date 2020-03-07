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7 березня • оновлено в 11:04
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Кива влаштував "мокру" витівку в Раді і принизив Рябошапку

6.3т
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Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива прокоментував відставку генерального прокурора України Руслана Рябошапки і обізвав його "сцикуном".

На своїй сторінці в Facebook Кива опублікував відеозвернення, на якому показує мокрий слід на стільці в залі Верховної Ради, де сидів ексгенпрокурор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Кива влаштував "мокру" витівку в Раді і принизив Рябошапку

Кива влаштував "мокру" витівку в Раді і принизив Рябошапку

Скріншот з відео

"Буквально дві хвилини тому тут знаходився генеральний прокурор Руслан Рябошапка. І все, що від нього залишилося - це мокре місце. Ось цей сцикун, як він збирався боротися зі злочинністю! Він взагалі злочинців бачив в принципі? Тому ось таким точно нічого робити в правоохоронній системі" , – сказав Кива на відео.

Кива влаштував "мокру" витівку в Раді і принизив Рябошапку

Кива влаштував "мокру" витівку в Раді і принизив Рябошапку

Скріншот з відео

Відзначимо, що під час засідання ВР Рябошапка випадково розлив воду на сидіння. Це сталося, коли народні депутати з трибуни виступали про недовіру до нього. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі netipichnyi_kharkov.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада України увечері 5 березня висловила недовіру і підтримала відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки на позачерговому пленарному засіданні парламенту.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Руслан Рябошапка Ілля Кива
Місце
Україна
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Коментарі
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Serov Oleg
Serov Oleg
молодчик,Илья....
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a alexeyon
a alexeyon
Serov Oleg, коНчеNNое этот илья и ты троль вместе с ним..
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Зачётный тролль! Респект.
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