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4 вересня • оновлено в 10:31
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"Кинули напризволяще!" Донька експрезидента Криму звинуватила Росію в зраді

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Посольство в Туреччині не вживає ніяких заходів, щоб подбати про здоров'я Юрія Мєшкова, який був єдиним президентом Криму.

Про це в соцмережах поскаржилася його дочка Маріанна Мєшкова. Скріншот поста в Twitter опублікував український журналіст Денис Казанський.

"Чому консульство Росії в Аланії не робить ніяких кроків? Де консул? Чому консульство досі не перенаправили свого громадянина на Батьківщину? Чому громадянина Росії кинутий напризволяще в Туреччині?" – обурювалася донька Мєшкова.

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Казанський зазначив, що Мєшков, як кримський колаборант намагався приєднати Крим до РФ ще в 90-х, але поїхав відпочивати в країну НАТО.

"Там він посварився в готелі через номери, і його вхопив інсульт. Тепер дочка Мєшкова пише слізні пости про те, як Росія кинула свого громадянина і всім на нього плювати", – додав він.

"Кинули напризволяще!" Донька експрезидента Криму звинуватила Росію в зраді

Скріншот

"Кинули напризволяще!" Донька експрезидента Криму звинуватила Росію в зраді

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юрій Мєшков, який був єдиним президентом Криму, введений у штучну кому після інсульту в Туреччині.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Денис Казанський
Тег
Крим
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