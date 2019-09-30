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30 вересня • оновлено в 07:48
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"Кінець імперським амбіціям": генерал спрогнозував вихід Росії з України

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Росія шукає привід піти з України "зберігши обличчя", оскільки не має можливості довго підтримувати війну на Донбасі.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV генерал-майор запасу Збройних сил України Володимир Гаврилов. За його словами, час в даному конфлікті – на стороні України.

"Це все завершиться, тому що не в інтересах Росії тримати цей конфлікт довго. Вони не мають ресурсу, мають наростаючі проблеми всередині країни, які їх змушують йти на якісь варіанти "переможного виходу з України". Вони хочуть вийти, але так, щоб своєму населенню потім сказати – бачите, ми досягли мети, ми переможці. Зараз вони шукають такий варіант. Час на нашому боці", – заявив він.

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"Якщо ми проводимо реформування, якщо ми економічно зростаємо, якщо ми стаємо сильнішими, у них просто немає варіантів. Вони в стагнації будуть перебувати до тих пір, поки існують міжнародні санкції, поки вони перебувають на нашій території – не тільки на Донбасі, а й у Криму. Якщо ми зробимо реформи, здолаємо корупцію, залучимо інвестиції і люди в Україні будуть жити набагато краще, ніж у Росії, це кінець будь-яким імперським амбіціям РФ. У Москві це дуже сильно розуміють, головне, щоб і ми це розуміли і робили" , – підкреслив Гаврилов.

За словами генерала, сила України полягає в тому, щоб не боятися агресора.

"Коли у нас немає страху, у них страх виникає. Тому треба спокійно сприймати будь-які крики Росії з приводу що вони нас "з'їдять". Це істерика. Вони не змогли досягти своїх цілей у 2014 році. Вони не очікували, що в Україні крім корумпованого керівництва є ще громадянське суспільство. Вони ніколи не очікували, що буде такий феномен як волонтери або якісь батальйони, що неможливо в російській системі, де відсутнє громадянське суспільство", – заявив він.

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"Ми маємо різноманіття думок, але у нас гостре відчуття свободи. І в цьому наша сила. Найголовніше – ми показали в 2014 році, що ми не боїмося вмирати, ми готові вмирати. Це найстрашніше для Росії. Вони починають бути сміливими тільки там, де їх бояться. А де їм кажуть з усмішкою на обличчі – ну і що, давай, виходь – вони не вийдуть", – уклав Гаврилов.

"Кінець імперським амбіціям": генерал спрогнозував вихід Росії з України

all.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Гаврилов
Місце
Україна
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Россия практически вышла из Украины, нам осталось только транзит закрыть и всё. А вот что содержит в себе это "и всё", как оно отразится на вас, вы узнаете в следующем сезоне, в 2020-ом.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Насчет острого чувства свободы понравилось. Сотни рокив рабыть холуями на панов,не иметь ни сил, ни таланта,ни воли,что бы создать собственную государственность и даже получив краину в дар,так её бездарно просрать и после этого рассуждать о чувствах свободы,незалежности и гидности,могут тильки рагули-свынопасы живущие под подаренным шведскими панами прапором и польской гимной
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Откуда вытянули на свет это убожество? Умный генерал - это аналог умного боксера.
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