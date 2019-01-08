Кім Чен Ин прибув з держвізитом в Китай

Це четвертий візит північнокорейського лідера в КНР з початку 2018 року. Сторони планують обговорити майбутню зустріч голови Держради КНДР і президента США Дональда Трампа.Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на запрошення голови Китаю Сі Цзіньпіна до Пекіна з візитом, який триватиме до 10 січня. Про це у вівторок, 8 січня, повідомляє китайське агентство Xinhua.

Північнокорейський лідер прибув до Китаю разом з дружиною. За даними південнокорейського агентства Yonhap, в районі вокзалу в китайському прикордонному місті Даньдун, що знаходився на шляху проходження бронепоїзда, 7 січня було підвищено заходи безпеки. Прилеглі вулиці були заблоковані, а до станції стягнуті десятки броньованих автомобілів.

Очікується, що Кім Чен Ин і Сі Цзіньпін обговорять запланований саміт голови Держради КНДР і президента США Дональда Трампа. У своїй новорічній промові 1 січня північнокорейський лідер заявив, що готовий зустрітися з Трампом в будь-який час, щоб досягти результату, який "міжнародна спільнота вітає". Своєю чергою Трамп анонсував зустріч з Кімом на початку цього року.

Двом державам необхідно "збудувати довгостроковий та стабільний мирний режим і рухатися до повної денуклеаризації Корейського півострова", наголосив він.

У 2018 році Кім Чен Ин відвідував Китай тричі. Так, в березні візит до КНР став першою закордонною поїздкою північнокорейського лідера з часу обіймання ним посади вищого керівника КНДР у 2011 році..