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13 жовтня • оновлено в 10:13
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Київ тримає слово: почався історичний процес між Україною і Польщею

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Україна готова піти назустріч керівництву Польщі з питання історичної пам'яті та чекає відповідних кроків від офіційної Варшави.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Радіо Свобода". Згідно з умовами України, ексгумація повинна проводитися українськими дослідниками разом з польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

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"Уже є перші зрушення в напрямку по початку ексгумаційних робіт. Є перші дозволи на їх проведення. Ми сподіваємося, що це трошки розблокує всю ситуацію. Наша позиція є принциповою. Ми теж нагадуємо про існування наших запитань до історичної пам'яті на території нинішньої Польщі. І ми готові рухатися, але вимагаємо до себе відповідного ставлення і очікуємо такі ж кроки назустріч", – заявив чиновник.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл в польських похованнях в Україні.

Згодом стало відомо, що Україна дала офіційну згоду Польщі на відновлення ексгумаційних робіт. Це підтвердили заступник міністра закордонних справ Василь Боднар та посол Республіки Польща в Києві Бартош Ціхоцький.

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Тема
Україна Польща
Місце
Україна
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
теперь поляки еще сильнее полюбят УПА...де би лы!
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