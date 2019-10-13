Київ тримає слово: почався історичний процес між Україною і Польщею

Україна готова піти назустріч керівництву Польщі з питання історичної пам'яті та чекає відповідних кроків від офіційної Варшави.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Радіо Свобода". Згідно з умовами України, ексгумація повинна проводитися українськими дослідниками разом з польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Вадим Пристайко youtube.com

"Уже є перші зрушення в напрямку по початку ексгумаційних робіт. Є перші дозволи на їх проведення. Ми сподіваємося, що це трошки розблокує всю ситуацію. Наша позиція є принциповою. Ми теж нагадуємо про існування наших запитань до історичної пам'яті на території нинішньої Польщі. І ми готові рухатися, але вимагаємо до себе відповідного ставлення і очікуємо такі ж кроки назустріч", – заявив чиновник.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл в польських похованнях в Україні.

Згодом стало відомо, що Україна дала офіційну згоду Польщі на відновлення ексгумаційних робіт. Це підтвердили заступник міністра закордонних справ Василь Боднар та посол Республіки Польща в Києві Бартош Ціхоцький.

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