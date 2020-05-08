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8 травня • оновлено в 15:47
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Україна не відкликатиме свого посла у Грузії – Зеленський

3.5т
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Україна не відкликатиме свого посла у Грузії, незважаючи на аналогічні дії грузинської сторони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході візиту в Луганську область, назвавши відкликання посла Грузії у Києві помилкою.

"Ми, незважаючи ні на що, не будемо відкликати нашого посла назад в Україну, бо відносини між нашими країнами триваліші за будь-яке керівництво. Мені здається, що це помилка грузинської сторони", – сказав він.

Міхеіл Саакашвілі і Володимир Зеленський

Міхеіл Саакашвілі і Володимир Зеленський

На переконання Зеленського, після консультацій усі сторони зрозуміють, що кадрова політика кожної держави стосується тільки цієї держави і громадян, які в ній живуть.

"Щоб нікого не ображати, я гадаю, це наша політика. Пан Саакашвілі є громадянином України, а я є президентом України, який призначив його", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Зеленський Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Теги
президент посол
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Lux Alex
Lux Alex
Вовка жгет мосты...
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Хоть,что нибудь зеля может сделать на пользу Украине?(
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Романова София
Романова София
Зачем отзывать посла? Грузины и сами его выдворят.
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