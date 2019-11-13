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13 листопада • оновлено в 13:39
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"Києву потрібне визнання!" У Росії розлютилися через рішення ООН на користь України

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У Державній думі Росії заявили, що Україна демонструє майстер-клас з безперспективності судових позовів проти Росії.

Таку думку висловив депутат Держдуми Руслан Бальбек, коментуючи рішення ООН про визнання юрисдикції розглядати позов України проти РФ і заяву українського МЗС, що Москва має доводити свою непричетність до фінансування тероризму, передає RT.

"Без сумніву, цей яскравий, ефектний, але цілковито даремний юридичний жест України буде похований у міжнародних судах, але до нього привернуто увагу преси. І виходить, що офіційний Київ знову на хвилі медійності", – зазначив він.

На його переконання, українська сторона навряд чи дочекається будь-яких вибачень, виправдань або компенсацій від Москви.

Міжнародний суд ООН

Міжнародний суд ООН

Укрінформ

"Втім, я впевнений, українські чиновники самі не вірять у ефективність своїх позовів, але, мабуть, сподіваються під цей гайп попросити грошей у Заходу на судові витрати", – додав Бальбек.

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Як вважає депутат Держдуми Дмитро Бєлік, заяву України можна розглядати як частину інформаційної кампанії з дискредитації Росії.

"Мовляв, воює на Донбасі, пригнічує права кримських народів, та й загалом вона тоталітарна держава. Водночас офіційному Києву потрібно, що називається, визнання Америки: адже якщо ця інформаційна кампанія завершиться успіхом, значить, проти Росії можуть бути введені нові санкції, а цей варіант Київ розглядатиме як свою перемогу", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада Міжнародний суд ООН визнав наявність своєї юрисдикції розглядати позов України проти РФ.

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Місце
Росія
Тег
Міжнародний суд ООН
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Слабенько что то кaцaпня протестует !! Хило возмущается !!!! Взяли бы да и просто вышли из ООН. И из Совбеза тоже. Вот таким макаром они бы всем соли на хвост насыпали бы. Вот это было бы похлеще "кузькиной матери" !!!
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фил филька
фил филька
когда же наконец рашка заплатит украине охулиарды тонн брилиантов? упоротые вы знаете когда это произойдет?))
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
кокошня чего тогда визжите как свиньи,че твари захрюкали значит припекло,налейте себе бояришника та пляшите под балалайку мрази сруцкие
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