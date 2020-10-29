"Кіборга" Шараськіна зареєстрували нардепом замість Вакарчука

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
3,2 т.
'Кіборга' Шараськіна зареєстрували нардепом замість Вакарчука

Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Шараськіна народним депутатом від партії "Голос", замість Святослава Вакарчука, який в червні склав депутатський мандат.

Як повідомляє пресслужба ЦВК, рішення було прийнято на засіданні комісії в середу, 28 жовтня.

"Комісія відповідно до законодавства зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Шараськіна Андрія", – йдеться в повідомленні.

Андрій Шараськін народився 20 вересня 1977 року, проживає в Тернополі. Є керівником "Театральної компанії Андрія Шараськіна". Брав участь в АТО на Донбасі. За захист Донецького аеропорту Шараськін отримав орден "За мужність" III ступеня та відзнаку президента України – медаль "Учасник антитерористичної операції". Також "кіборг" отримав відзнаку міністра оборони "Знак пошани".

З 2016 року був заступником командувача Української добровольчої армії по суспільно-політичних питань. У 2019 році став головою Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного форуму "Трансформація України".

Як писав OBOZREVATEL, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вирішив скласти мандат нардепа.

УкраїнаМісцеві вибори в Україні 2020Партія "Голос"Верховна Рада України