Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Шараськіна народним депутатом від партії "Голос", замість Святослава Вакарчука, який в червні склав депутатський мандат.

Як повідомляє пресслужба ЦВК, рішення було прийнято на засіданні комісії в середу, 28 жовтня.

"Комісія відповідно до законодавства зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Шараськіна Андрія", – йдеться в повідомленні.

Андрій Шараськін народився 20 вересня 1977 року, проживає в Тернополі. Є керівником "Театральної компанії Андрія Шараськіна". Брав участь в АТО на Донбасі. За захист Донецького аеропорту Шараськін отримав орден "За мужність" III ступеня та відзнаку президента України – медаль "Учасник антитерористичної операції". Також "кіборг" отримав відзнаку міністра оборони "Знак пошани".

З 2016 року був заступником командувача Української добровольчої армії по суспільно-політичних питань. У 2019 році став головою Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного форуму "Трансформація України".

Як писав OBOZREVATEL, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вирішив скласти мандат нардепа.