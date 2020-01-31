Кернеса знову судитимуть за викрадення євромайданівців

Полтавський апеляційний суд повернув на судовий розгляд справу проти харківського мера Геннадій Кернес і його охоронців за обвинуваченням у викраденнях і катуванні учасників Євромайдану.

Як повідомляє "Редпост", рішення було ухвалено в п'ятницю, 31 січня.

Тепер справу повернуть до Київського районного суду Полтави, буде призначений новий суддя. Також обвинуваченню необхідно заново надати доказову базу і свідків.

Судове засідання у справі Кернеса Редпост

Під час засідання в суд надійшла ухвала ГПУ про зміну представників держобвинувачення.

Захист заявив, що постанова містить деякі розбіжності щодо зміни і визначення групи прокурорів. "Група прокурорів змінюється тільки в тому випадку, якщо жоден з 19, які представляли держзвинувачення, не можуть в подальшому представляти обвинувачення", – зазначила Лідія Ізотова.

Сторона захисту у справі Кернеса Редпост

Втім, колегія суддів визнала, що повноваження прокурорів є законними. А новий склад держобвинувачення заявив, що прокурори за апеляційною скаргою висловилися вже на минулому засіданні, і їм додати нічого.

Сторона обвинувачення у справі Кернеса Редпост

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський районний суд Полтави 10 серпня 2018 року закрив справу проти Кернеса. Причиною такого рішення стало те, що прокурори не з'явилися на судовий процес і не взяли участь в дебатах.

Пізніше Генеральна прокуратура подала апеляційну скаргу.

Українців обурило рішення суду про закриття справи, вони визнали його необ'єктивним.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!