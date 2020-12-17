Кернес помер: у ЦВК пояснили, коли в Харкові зможуть вибрати нового мера

У Центральній виборчій комісії припускають, що позачергові вибори мера Харкова відбудуться в жовтні 2021 року.

Як сказала в коментарі OBOZREVATEL член ЦВК Ірина Єфремова, у Виборчому кодексі України є стаття 5, згідно з якою позачергові вибори призначаються на березень або жовтень наступного року.

Вона покроково описала алгоритм дій у разі смерті міського голови:

коли буде свідоцтво про смерть, то така інформація передається депутатам міської ради.

Повноваження як в.о. отримує секретар міської ради.

Саме секретар після того, як отримає рішення сесії, повинен звернутися до Верховної Ради протягом 15 днів.

Верховна Рада протягом 90 днів повинна ухвалити рішення про проведення позачергових виборів. Але це має статися за 60 днів до моменту самих виборів.

"Ми не знаємо, коли будуть документи, коли буде звернення секретаря до Верховної Ради. З огляду на локдаун, Верховна Рада буде засідати тільки в кінці січня, можливо, до березня і не ухвалять рішення провести вибори", – зазначила Єфремова.

На її думку, реальний розвиток подій – це коли вибори пройдуть у жовтні.

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