На сторінці померлого Кернеса з'явилися останній пост і відео
На сторінці померлого мера Харкова Геннадія Кернеса в Facebook у четвер, 24 грудня, з'явився останній пост.
Як сказано в повідомленні, Facebook-аккаунт Кернеса тепер стане меморіальним. Команда, яка написала цей пост, також опублікувала зворушливе відео (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).
У ролику показані вулиці Харкова, а також фрагменти виступів мера, його появ на публіці й інші кадри з ним.
У першому епізоді, де з'являється Кернес, він сидить у своєму кабінеті та приймає дзвінки громадян.
Опубліковані й архівні кадри, на яких зображено, як Кернес займається спортом, бігає, занурюється в ополонку.
Команда Кернеса зазначила, що на його сторінку в соцмережі "завжди можна буде зайти і подивитися, що хвилювало цю велику людину, чим він хотів поділитися з харків'янами, про що він думав".
Нагадаємо, раніше вдова Кернеса Оксана Гайсинська опублікувала відеоролик із кадрами церемонії прощання та похорону чоловіка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про смерть Геннадія Кернеса через ускладнення, викликані коронавірусом, стало відомо 17 грудня.
Водночас на табличці хреста, який підготували працівники ритуальної служби, датою смерті мера Харкова вказано 16 грудня.
Тіло політика доставили до Харкова 21 грудня. Поховали Кернеса два дні по тому на 2-му міському кладовищі.