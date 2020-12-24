На сторінці померлого Кернеса з'явилися останній пост і відео

На сторінці померлого мера Харкова Геннадія Кернеса в Facebook у четвер, 24 грудня, з'явився останній пост.

Як сказано в повідомленні, Facebook-аккаунт Кернеса тепер стане меморіальним. Команда, яка написала цей пост, також опублікувала зворушливе відео (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

У ролику показані вулиці Харкова, а також фрагменти виступів мера, його появ на публіці й інші кадри з ним.

У першому епізоді, де з'являється Кернес, він сидить у своєму кабінеті та приймає дзвінки громадян.

Опубліковані й архівні кадри, на яких зображено, як Кернес займається спортом, бігає, занурюється в ополонку.

Команда Кернеса зазначила, що на його сторінку в соцмережі "завжди можна буде зайти і подивитися, що хвилювало цю велику людину, чим він хотів поділитися з харків'янами, про що він думав".

Нагадаємо, раніше вдова Кернеса Оксана Гайсинська опублікувала відеоролик із кадрами церемонії прощання та похорону чоловіка.

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