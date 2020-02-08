Керівники НАБУ і САП порушують конституційні права фігурантів справи “Роттердам+” – адвокат

Керівники НАБУ і САП порушують гарантований Конституцією України принцип невинуватості особи і оголошують перелік притягнутих до відповідальності осіб у справі "Роттердам+", хоча ще навіть не передали її до суду. Про це написала адвокат ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка Ірина Одинець на своїй сторінці в Facebook.

"Моєму обуренню немає меж!!!! Прямо зараз, на прес-конференції НАБУ та САП звітують про притягнення до відповідальності екс-голови НКРЕКП. Притягнутий до відповідальності? Екс-голова НКРЕКП?! Може спочатку варто було б хоч його справу до суду передати?!", - написала Одинець.

Адвокат нагадала, що такі дії керівників НАБУ і САП є порушенням гарантованого Конституцією принципу невинуватості особи, і є свідченням їх непрофесіоналізму.

Артем Ситник і Назар Холодницький

"Ситник, Холодницький у вас точно є вища юридична освіта? Про основоположні юридичні принципи колись чули? Принцип невинуватості, наприклад? Для неуків, нагадую:

Це пряме порушення ст. 62 Конституції України та ст.17 КПК України згідно яких "Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили", - написала Одинець.

Нагадаємо, 24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам +". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +", серед яких екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк. На клопотання НАБУ взятипід варту Вовка суд відповів відмовою.

Раніше Ірина Одинець заявила, що САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули. А адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Проте це не влаштовувало слідство, і тоді НАБУ замовило "експертизу" у СБУ за власним "темником", який заздалегідь обумовлював висновки цієї експертизи.

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