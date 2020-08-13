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Казарін вказав на точку неповернення в розриві України й Росії

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
4,7 т.
Павло Казарін пояснив, що назавжди зробило Україну незалежною від РФ

Павло Казарін пояснив, що назавжди зробило Україну незалежною від РФ. uainfo.org

Антиросійський вектор подальшого розвитку України визначив зовсім не Майдан, а вторгнення Росії до Криму і на Донбас.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook український журналіст Павло Казарін, розмірковуючи про те, чому некоректно вимагати від білоруського протесту різкої відмови від зв'язків з Росією.

"Зараз прийнято порівнювати український протест з білоруським. І багато хто сердиться на жителів сусідньої країни, що вони не додають до антилукашенківських гасел антиросійські. Але в тому і проблема, що ми всі – заручники своєї пам'яті. Вона встигла згладити наші спогади про події шестирічної давності. Пов'язала Майдан, анексію Криму і вторгнення на Донбас в єдину безперервну лінію. І ми судимо про події зими 2013 року з нашого 2020-го, наділяючи себе минулих знаннями і мотивами себе нинішніх", – зазначив він.

Казарін підкреслив, що це зараз українці впевнені, що Майдан сам по собі був приречений стати точкою розставання з імперією. Що ніяких відносин з Москвою після Небесної Сотні бути не могло. Що розрив був неминучий, і що дороги України і Росії були приречені розійтися.

"Насправді ж точкою розлучення України з Росією став не Майдан. Цією точкою став Крим і Донбас. Більш того, якби Москва в лютому 2014-го обрала іншу модель поведінки – вона могла би домогтися куди більшого, ніж досягла в результаті за допомогою зброї. Повалення Януковича зовсім не означало одномоментного дрейфу Києва на Захід. Тому що на електоральній карті країни залишалися б все ті ж люди, які трохи раніше привели його до влади. І їх ностальгія за СРСР нікуди б не зникла", – пояснив свою думку журналіст.

Він переконаний в тому, що українські еліти скористалися би будь-якою можливістю, щоб не виходити із зони комфорту. Однак їх з неї виштовхнула сама Росія. Це трапилося тоді, коли країна-агресорка вирішила, що Майдан – це спецоперація Заходу і найкращим способом реакції на неї буде вторгнення.

"Якби не російська політика, нинішня Україна куди більше би нагадувала себе колишню. А ті, хто говорив би про загрозу війни, як і раніше вважалися б панікерами і маргіналами. Саме з цієї причини немає сенсу дорікати сусідам тим, що їхнє повстання йде проти Лукашенка, а не проти імперії. У нас просто немає на це права", – вважає Казарін.

Він додав, що сім років тому українці були багато в чому схожі на нинішніх білорусів. Адже взимку 2013 року український протест був повстанням проти узурпації влади. А в категорію національно-визвольної війни його перевело російське вторгнення. "І якби не анексія Криму – хто знає, якою сьогодні була б Україна?" – підсумував журналіст.

Павло Казарін

Павло Казарін

Павло Казарін

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Казарін попередив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко, намагаючись придушити протест в своїй країні, повторює шлях українського експрезидента-утікача Віктора Януковича за часів Майдану. Він упевнений, що в білоруського лідера вже не вийде змусити людей повернутися до колишнього світогляду.

УкраїнаПротести у БілорусіЄвромайданПавло Казарін
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