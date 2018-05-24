Катастрофа МН17: Путін відповів на гучний звіт

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв пізніше відповісти на висновки об'єднаної слідчої групи у справі про катастрофу збитого в небі над Донбасом в липні 2014 року малайзійського Boeing-777.

"Ми цілий день працювали, тому з деталями не знайомий", - сказав він на прес-конференції після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макронов, передають "Ведомости".

За словами Путіна, російська сторона пропонувала спільну роботу з розслідування трагедії. Він поскаржився, що міжнародна слідча група не підпустила країну.

"Українська сторона там працює, незважаючи на те, що Україна порушила міжнародні правила і не закрила повітряний простір над територією, де проходили бойові дії, але вона працює, а Росія ні. Ми будемо ставитися до цього уважно, з повагою, і проаналізуємо все, що там викладено, сформулюємо наше ставлення до цієї справи, але поки я не бачив навіть цього тексту", - поскаржився Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило, що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, глава СБУ Василь Грицак розповів, що вже обчислені причетні до збивання літака.