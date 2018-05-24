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Катастрофа МН17: Путін відповів на гучний звіт

34.4тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв пізніше відповісти на висновки об'єднаної слідчої групи у справі про катастрофу збитого в небі над Донбасом в липні 2014 року малайзійського Boeing-777.

"Ми цілий день працювали, тому з деталями не знайомий", - сказав він на прес-конференції після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макронов, передають "Ведомости".

За словами Путіна, російська сторона пропонувала спільну роботу з розслідування трагедії. Він поскаржився, що міжнародна слідча група не підпустила країну.

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"Українська сторона там працює, незважаючи на те, що Україна порушила міжнародні правила і не закрила повітряний простір над територією, де проходили бойові дії, але вона працює, а Росія ні. Ми будемо ставитися до цього уважно, з повагою, і проаналізуємо все, що там викладено, сформулюємо наше ставлення до цієї справи, але поки я не бачив навіть цього тексту", - поскаржився Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило, що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, глава СБУ Василь Грицак розповів, що вже обчислені причетні до збивання літака.

Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "Обозреватель".

Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Об'єкт
розслідування
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Тут вот одно холобыдло-"Nikolai Andreev" классно написало: "А прикольно было бы, если б Россиюшку допустили бы до расследования. На память приходит эпизод, когда Чикатило, будучи народным дружинником, участвовал в операции по поимке самого себя." Это ведь про усраину конкретно! уСраина принимает участие в "расследовании" того, к чему может быть сама причастна)))
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Я подозреваю, что помимо отпечатков пальцев, это псевдогруппа расследования еще и анализы кала приготовила)))
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