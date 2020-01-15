Катастрофа літака МАУ: американська посолка оцінила реакцію Зеленського

Глава посольства США в Україні Крістіна Квін вважає, що президент Володимир Зеленський вчинив професійно в ситуації, коли стало відомо про збиття іранськими ракетами літака МАУ в Тегерані.

А поряд із ним так само діяли й інші представники українського уряду. Такою думкою вона поділилася, виступаючи на засіданні Кабміну, передає "Укрінформ".

"Я хотіла б подякувати президенту, прем'єр-міністру та іншим офіційним особам, які вчасно відповіли на цю трагічну новину й повели себе професійно та ефективно", – сказала Квін.

Крістіна Квін заявила, що Зеленський відповів професійно на збиття Іраном літака МАУ

Крім цього, в своїй промові вона висловила співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі громадян.

Також глава американського посольства заявила про надання країні підтримки у важкі часи.

"Сполучені Штати Америки продовжують бути разом із Україною", – додала Квін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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