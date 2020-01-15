Катастрофа літака МАУ: американська посолка оцінила реакцію Зеленського

Глава посольства США в Україні Крістіна Квін вважає, що президент Володимир Зеленський вчинив професійно в ситуації, коли стало відомо про збиття іранськими ракетами літака МАУ в Тегерані.
А поряд із ним так само діяли й інші представники українського уряду. Такою думкою вона поділилася, виступаючи на засіданні Кабміну, передає "Укрінформ".
"Я хотіла б подякувати президенту, прем'єр-міністру та іншим офіційним особам, які вчасно відповіли на цю трагічну новину й повели себе професійно та ефективно", – сказала Квін.
Крістіна Квін заявила, що Зеленський відповів професійно на збиття Іраном літака МАУ
Крім цього, в своїй промові вона висловила співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі громадян.
Також глава американського посольства заявила про надання країні підтримки у важкі часи.
"Сполучені Штати Америки продовжують бути разом із Україною", – додала Квін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Хасан Роухані на своїй сторінці в Twitter написав, що Іран виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їхній літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
Президента України Володимира Зеленського звинуватили в піарі на трагедії з літаком МАУ, який розбився в Ірані.
У США пояснили "мовчання" Зеленського про збитий в Ірані український Boeing 737, заявивши, що він витримав дипломатичний баланс у розслідуванні авіакатастрофи.
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