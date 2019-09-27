Карати за маніпуляції: міністр культури зробив гучну заяву про журналістів

Новопризначений міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що журналістів потрібно карати за "маніпуляції суспільною думкою".

Про це він сказав в інтерв’ю для ВВС. За його словами, в умовах війни маніпуляції – це дуже серйозний злочин.

"Взагалі, я ліберал, але коли справа доходить до наших національних інтересів, ми повинні знаходити баланс між ліберальними цінностями і захистом нашого інформаційного простору. Зараз так часто буває, що люди, прикриваючись свободою слова, відверто маніпулюють суспільною думкою. Я вважаю, що за маніпуляцію потрібно карати", – заявив Бородянський.

Володимир Бородянський ukrinform.ua

Як саме карати, міністр не пояснив, втім зазначив, що має бути кримінальна справа.

"Я не знаю поки що, чим. Але якщо ви, журналіст дуже поважного видання, взяли кошти у когось за те, що ви будете маніпулювати суспільною думкою, я вважаю, що потрібна кримінальна справа. Це не завжди тюрма, але давайте так: в умовах війни це дуже серйозний злочин", – наголосив Бородянський.

Як писав OBOZREVATEL, міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський висловився про скандал зі співачкою Аліною Паш, яка у 2018 році повинна була виступити в РФ і заявляла, що буде співати там, де потрібно. Чиновник сказав, що для нього важливо, що роблять і говорять артисти зараз, а не колись. Адже кожен в минулому міг помилятися.

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